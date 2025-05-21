Eski Bakan Yaalon'dan İsrail Eleştirisi

Eski İsrail Savunma Bakanı Moşe Yaalon, ülkesinin Gazze Şeridi'nde yaptığı katliamların "din adamları ve siyasilerin bildirileriyle desteklenen faşist bir ideolojiden" kaynaklandığını belirtti.

Yaalon, X hesabından yaptığı paylaşımda, Demokratlar Partisi Başkanı Yair Golan'ın "İsrail ordusu hobi olarak çocukları öldürüyor" değerlendirmesine atıfta bulunarak, "Bu kesinlikle hobi değil, haham kararları ve siyasilerin bildirileriyle desteklenen faşist bir ideolojidir." ifadesini kullandı.

İsrailli din adamları ve hükümetteki siyasetçilerin Filistin halkına katliam ve etnik temizlik çağrısı yapan açıklamalarını hatırlatan Yaalon, Golan'ın açıklamasına işaret ederek, "Bu bir 'hobi' değil, nihai hedefi iktidarı elinde tutmak olan bir hükümetin politikasıdır ve bizi yıkıma götürüyor. Bu yüzden, (hükümetin) değiştirilmesi gerekiyor!" değerlendirmesinde bulundu.

Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetine seslenen Yaalon, saldırılar sonlanmadıkça esirleri ve askerleri kaybetmeye devam edeceklerini belirterek, "Diğer tarafta da siviller, çocuklar ve bebekler zarar görecek." açıklamasında bulundu.

Yaalon, Netanyahu hükümetinin dini sebeplerden Gazze'deki esirleri "kurban etmeye razı olduğunu", "İsrail devletinin statüsüne ve dış ilişkilerine ciddi zarar verdiğini" ve devleti dostları tarafından yaptırımla tehdit edilen, "cüzzamlı devlete" dönüştürdüğünü ifade etti.

Eski İsrail Savunma Bakanı, hükümetin ekonomiye verdiği zarara dikkati çekerek, halkın da tutulan yola yönelik inancını kaybederek "bölünmüş bir hale" geldiği değerlendirilmesinde bulundu.

Netanyahu'nun "yozlaşmış" hükümetinin değiştirilmesi gerektiğine vurgu yapan Yaalon, "sivil itaatsizlik noktasına varan pasif gösteriler düzenleyeceklerinin" altını çizdi.

İsrail muhalefetinden Demokratlar Partisi lideri ve eski Genelkurmay Başkan Yardımcısı Golan, Netanyahu hükümetinin "intikamcı, ahlaksız insanlarla dolu, güçsüz olduğunu" ve İsrail'in varlığına bir tehdit oluşturduğunu belirterek, "Normal bir devlet sivillere karşı savaş yürütmez, hobi olarak çocukları öldürmez, bir halkı yerinden etmeyi kendisine hedef olarak belirlemez. İsrail milletler arasında bir parya devleti olmaya doğru ilerliyor." demişti.

Ateşkesi bozan İsrail ordusu, Gazze'yi kalıcı işgal için harekete geçti

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail ordusunun saldırıları yeniden başlatmasından itibaren çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere 3 bin 427 Filistinli hayatını kaybetti, 9 bin 647 kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda ise yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 53 bin 573'e, yaralıların sayısı da 121 bin 688'e yükseldi.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde işgali genişletecek ve kalıcı hale getirecek saldırı planını uygulamaya başladı. Başbakan Netanyahu, Gazze Şeridi'nin tamamını işgal edeceklerini duyurdu.

Plana göre, İsrail ordusu Gazze Şeridi'ni kalıcı olarak işgal edecek, Filistinliler Gazze'nin güneyindeki "toplama kamplarına" sürülecek. İsrail burada toplama kamplarında Filistinlilere, "hayatta kalacakları" kadar insani yardım verecek.

İsrailli bakanlar, Gazze Şeridi'nde sağlam kalan her şeyi yıkacaklarını ve Filistinlileri önce güneye, oradan da başka ülkelere sürmeyi planladıklarını açıkladı.