Eski Bakan Yardımcısına Rüşvet Soruşturması

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BEİJİNG, 11 Şubat (Xinhua) -- Çin'de eski Adalet Bakan Yardımcısı Liu Zhiqiang hakkında rüşvet aldığı gerekçesiyle soruşturma açıldı.

Çin Yüksek Halk Savcılığı'ndan salı günü yapılan açıklamada aynı zamanda bakanlıktaki Çin Komünist Partisi üyeleri grubunun eski üyesi olan Liu'nun, başkalarına menfaat sağlamak üzere konumunu kullandığı ve özellikle büyük miktarlardaki para ve değerli eşyayı yasadışı olarak kabul ettiği iddiaları dile getirildi.

Sanığa yasal haklarını bildiren savcıların, Liu'yu sorguya çektikten sonra savunma avukatının argümanlarını dinlediği kaydedildi.