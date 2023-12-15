 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Yaşar Okuyan'ın vefat ettiği iddialarına ailesinden yalanlama - Son Dakika
Üye Girişi

Yaşar Okuyan'ın vefat ettiği iddialarına ailesinden yalanlama

İç kanama geçirip hastaneye kaldırılan eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan'ın vefat ettiğine ilişkin haberlere ailesinden yalanlama geldi.

15.12.2023 - 20:05,  Güncelleme: 20:26
Abone Ol

İç kanama geçirip hastaneye kaldırılan eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan ile ilgili çıkan haberlere, Okuyan'ın ailesinden yanıt geldi. Vefat ettiği yönünde yapılan haberlere ilişkin açıklama yayınlayan aile, söz konusu haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

"HABER GERÇEĞİ YANSITMAMAKTADIR"

Aile tarafından yapılan açıklamada, "Yaşar Okuyan'ın sağlığı ile ilgili aktarılmakta olan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Böylesine hassas bir süreçte bilgi teyidi alınmaksızın yapılan her haber, biz ailesi başta olmak üzere tüm sevenlerini derinden yaralamaktadır." denildi.

Eski Bakan Yaşar Okuyan'ın vefat ettiği iddialarına ailesinden açıklama: Gerçeği yansıtmıyor

"GÜNCEL BİLGİ YALNIZCA AİLESİ TARAFINDAN PAYLAŞILACAK"

Açıklamanın devamında ise "Yaşar Okuyan'ın sağlık durumu stabil olmakla beraber bu durum konusunda güncel bilgi yalnızca ailesi tarafından paylaşılacaktır. Konu ile ilgili herkesi hassasiyete davet ederiz." ifadeleri kullanıldı.

NE OLMUŞTU?

Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan hastaneye kaldırılmıştı. Geçirdiği iç kanamaya bağlı olarak yoğun bakıma alınan Okuyan'ın entübe edildiği bildirilmişti. Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Okuyan'ın kızı Ülkü Okuyan, babasının sağlık durumunun kritik olduğunu ifade etmişti.

Eski Bakan Yaşar Okuyan'ın vefat ettiği iddialarına ailesinden açıklama: Gerçeği yansıtmıyor

YAŞAR OKUYAN KİMDİR?

Yaşar Okuyan, Türk gazeteci, yazar ve siyasetçidir. MHP, ANAP, DYP, HYP ve CHP dahil olmak üzere dokuz farklı partide siyaset yaptı. 1995-2002 yılları arasında Yalova milletvekili, 1999-2002 yılları arasında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı görevini yürüttü.

Yaşar Okuyan\'ın vefat ettiği iddialarına ailesinden yalanlama
Abdullah Aydemir
Sondakika.com - Güncel
YORUMLAR

Yaşar Okuyan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yaşar Okuyan'ın vefat ettiği iddialarına ailesinden yalanlama - Son Dakika


20:34
Arda Güler'e ahlaksız teklif! Soruyu duyunca göz bebekleri yerinden fırladı Arda Güler'e ahlaksız teklif! Soruyu duyunca göz bebekleri yerinden fırladı
20:07
Fenerbahçe'de topa tutulan Jesus'a Arabistan'ı kasıp kavuruyor Fenerbahçe'de topa tutulan Jesus'a Arabistan'ı kasıp kavuruyor
20:05
Yaşar Okuyan'ın vefat ettiği iddialarına ailesinden yalanlama Yaşar Okuyan'ın vefat ettiği iddialarına ailesinden yalanlama
19:49
Beşiktaş'ın kadro dışı bıraktığı Ghezzal'a Arabistan'dan talip çıktı Beşiktaş'ın kadro dışı bıraktığı Ghezzal'a Arabistan'dan talip çıktı
18:10
ABD'de bir öğretmen, İsrail bayrağından rahatsız olan öğrencisini başını kesmekle tehdit etti ABD'de bir öğretmen, İsrail bayrağından rahatsız olan öğrencisini başını kesmekle tehdit etti
18:04
Yeniden Refah Partili milletvekillerinden Kemal Kılıçdaroğlu'na sürpriz ziyaret Yeniden Refah Partili milletvekillerinden Kemal Kılıçdaroğlu'na sürpriz ziyaret
17:53
Başıboş köpek sorunu için 3 bakanlık harekete geçti Başıboş köpek sorunu için 3 bakanlık harekete geçti
17:25
Husumetlisi olduğu aileye sokak ortasında ateş açtı: Ölü ve yaralılar var Husumetlisi olduğu aileye sokak ortasında ateş açtı: Ölü ve yaralılar var

Son Dakika
20:34 Arda Güler'e ahlaksız teklif! Soruyu duyunca göz bebekleri yerinden fırladı
20:07 Fenerbahçe'de topa tutulan Jesus'a Arabistan'ı kasıp kavuruyor
20:05 Yaşar Okuyan'ın vefat ettiği iddialarına ailesinden yalanlama
19:49 Beşiktaş'ın kadro dışı bıraktığı Ghezzal'a Arabistan'dan talip çıktı
18:10 ABD'de bir öğretmen, İsrail bayrağından rahatsız olan öğrencisini başını kesmekle tehdit etti
18:04 Yeniden Refah Partili milletvekillerinden Kemal Kılıçdaroğlu'na sürpriz ziyaret
17:53 Başıboş köpek sorunu için 3 bakanlık harekete geçti
17:25 Husumetlisi olduğu aileye sokak ortasında ateş açtı: Ölü ve yaralılar var
17:16 Sergen Yalçın'a açık açık soruldu: Beşiktaş'ın başına geçmek ister misin?
16:38 Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun kuryeyi öldürdüğü kazanın yeni fotoğraflar ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.12.2023 21:00:55. #1.11#
SON DAKİKA: Yaşar Okuyan'ın vefat ettiği iddialarına ailesinden yalanlama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement