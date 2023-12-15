Yaşar Okuyan\'ın vefat ettiği iddialarına ailesinden yalanlama

Yaşar Okuyan vefat mı etti? Ailesinden açıklama var

İç kanama geçirip hastaneye kaldırılan eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan ile ilgili çıkan haberlere, Okuyan'ın ailesinden yanıt geldi. Vefat ettiği yönünde yapılan haberlere ilişkin açıklama yayınlayan aile, söz konusu haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

"HABER GERÇEĞİ YANSITMAMAKTADIR"

Aile tarafından yapılan açıklamada, "Yaşar Okuyan'ın sağlığı ile ilgili aktarılmakta olan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Böylesine hassas bir süreçte bilgi teyidi alınmaksızın yapılan her haber, biz ailesi başta olmak üzere tüm sevenlerini derinden yaralamaktadır." denildi.

"GÜNCEL BİLGİ YALNIZCA AİLESİ TARAFINDAN PAYLAŞILACAK"

Açıklamanın devamında ise "Yaşar Okuyan'ın sağlık durumu stabil olmakla beraber bu durum konusunda güncel bilgi yalnızca ailesi tarafından paylaşılacaktır. Konu ile ilgili herkesi hassasiyete davet ederiz." ifadeleri kullanıldı.