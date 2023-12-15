İç kanama geçirip hastaneye kaldırılan eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan ile ilgili çıkan haberlere, Okuyan'ın ailesinden yanıt geldi. Vefat ettiği yönünde yapılan haberlere ilişkin açıklama yayınlayan aile, söz konusu haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.
Aile tarafından yapılan açıklamada, "Yaşar Okuyan'ın sağlığı ile ilgili aktarılmakta olan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Böylesine hassas bir süreçte bilgi teyidi alınmaksızın yapılan her haber, biz ailesi başta olmak üzere tüm sevenlerini derinden yaralamaktadır." denildi.
Açıklamanın devamında ise "Yaşar Okuyan'ın sağlık durumu stabil olmakla beraber bu durum konusunda güncel bilgi yalnızca ailesi tarafından paylaşılacaktır. Konu ile ilgili herkesi hassasiyete davet ederiz." ifadeleri kullanıldı.
Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan hastaneye kaldırılmıştı. Geçirdiği iç kanamaya bağlı olarak yoğun bakıma alınan Okuyan'ın entübe edildiği bildirilmişti. Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Okuyan'ın kızı Ülkü Okuyan, babasının sağlık durumunun kritik olduğunu ifade etmişti.
Yaşar Okuyan, Türk gazeteci, yazar ve siyasetçidir. MHP, ANAP, DYP, HYP ve CHP dahil olmak üzere dokuz farklı partide siyaset yaptı. 1995-2002 yılları arasında Yalova milletvekili, 1999-2002 yılları arasında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı görevini yürüttü.
Son Dakika › Güncel › Yaşar Okuyan'ın vefat ettiği iddialarına ailesinden yalanlama - Son Dakika