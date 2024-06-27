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Eski bakan Yaşar Yakış son yolculuğuna uğurlandı

DÜZCE - Ankara'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden AK Parti'nin ilk dışişleri Bakanı Yaşar Yakış, memleketi Akçakoca'da son yolculuğuna uğurlandı.

Ankara'da bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden eski dışişleri Bakanı Yaşar Yakış için ilk olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi Şeref Kapısı önünde cenaze töreni gerçekleştirildi. Daha sonra memleketi Akçakoca'ya getirilen Yakış'ın naaşı, Akçakoca merkez camisine getirildi. Düzce protokolü ve Düzce milletvekillerinin katıldığı cenaze törenin ardından Yakış, Osmaniye Mahallesi mezarlığında gözyaşları içerisinde toprağa verildi.