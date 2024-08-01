Eski bakanın oğlu anneannesini öldürdü - Son Dakika
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Eski bakanın oğlu anneannesini öldürdü

Eski bakanın oğlu anneannesini öldürdü

Ankara'da eski bakanlardan Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener, psikolojik sorunları olduğu iddia edilen anneannesini tabancayla vurarak öldürdü. Şüpheli, Bilkent Şehir Hastanesi Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Hastanesi'ne sevk edildi ve 3 hafta süreyle gözetim altında tutulacak.

01.08.2024 15:02
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ANKARA'da dün akşam anneannesi Leyla Çetiner'i (80) tabancayla vurarak öldüren, eski bakanlardan Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener (42), Bilkent Şehir Hastanesi Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Hastanesi'ne sevk edildi.

Ankara'nın Çankaya ilçesindeki Güvenevler Mahallesi'nde oturan ve psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Bedirhan Şener, dün akşam babası Abdüllatif ve annesi Berrin Şener ile kendisini ziyarete gelen anneannesi Leyla Çetiner'i tabancayla vurdu. Olay yerine gelen polis ekipleri, Bedirhan Şener'i gözaltına aldı. Ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan Leyla Çetiner, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı.

3 HAFTA GÖZETİM ALTINDA TUTULACAK

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Bedirhan Şener hakkında adli kontrol ve yurt dışı çıkış yasağı uygulandı. Akli dengesinin yerinde olmadığı belirtilen ve nezarethanede adli tıp doktoru muayenesinden geçen Bedirhan Şener'in, Bilkent Şehir Hastanesi Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Hastanesi'ne sevk edilerek 3 hafta süreyle gözetim altına alınmasına karar verildi. Ayrıca Bedirhan Şener'in ev aramasında çok sayıda psikiyatri ilacı bulunduğu, rahatsızlığının tedavi edilebilir düzeyde olması halinde hakkındaki hükmün tutuklamaya çevrilerek, cezaevine gönderileceği belirtildi.

Öte yandan olayla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, Bedirhan Şener'in ruhsal durum muayenesi sonucunda; mevcut durumun net teşhisi ve kişinin davranışları üzerindeki etkilerinin saptanması amacıyla 3 hafta süreyle hastanede gözlem altına alınmasına karar verildiği belirtilerek, gözlem süresi bitiminde şüphelinin ceza ehliyeti ve diğer hususlarla ilgili kurumdan rapor alınacağı ifade edildi.

ABDÜLLATİF ŞENER: PSİKOLOJİK SORUNLAR YAŞADI

Abdüllatif Şener de konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Şener, dün yaşanan olayın ailesinin derinden sarstığını belirterek, "Diğer bazı sorunlarla birlikte oğlum Bedirhan, yıllarca işsiz kalmanın sıkıntılarıyla psikolojik sorunlar yaşamıştır. Sonrasında Meclis personeli olarak parti grubunda çalışırken; en düşük maaşla Meclis kadrosuna alınmasını bazı medya mensupları şahsımla hesaplaşmanın bir aracı haline dönüştürünce, bu durum O'nun psikolojik sorunlarını ağırlaştırmıştır" dedi.

'OĞLUM ANNEANNESİNİ ÇOK SEVERDİ'

Sağlık durumu iyi olmadığı ve telefonlara cevap vermediği için oğlunun hayatından endişe duyarak dün akşam eşi Berrin ve annesiyle birlikte Bedirhan Şener'in evine gittiklerini kaydeden Şener, "Ben arabayı park etmekle meşgulken eşim ve annesi oğlumun dairesine çıkmışlar, zile basmışlar, O ise kapıyı açar açmaz karşısına ateş etmeye başlamıştır ve söz konusu müessif olay meydana gelmiştir. Oğlum anneannesini çok severdi, zaman zaman O'nda kalır, anneannesi de kendisinde kalırdı. Eşimin kanser tedavisi gördüğü bir ortamda, özensiz ve yanlışlarla dolu yayın ve yorum yapanlara üzüntülerimizi belirtir, yaşadığımız bu zor günlerde ailemizin acısına saygı göstermelerini bekleriz" açıklamasında bulundu.

Kaynak: DHA

Abdüllatif Şener, Ankara, Güncel, Son Dakika

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