Eski bakanın oğlu, anneannesini rehin alıp öldürdü - Son Dakika
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Eski bakanın oğlu, anneannesini rehin alıp öldürdü

Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener, Ankara'da yaşadıkları evde anneannesi Leyla Çetiner ile tartıştıktan sonra onu silahla rehin aldı. Abdüllatif Şener durumu polise bildirirken, Bedirhan Şener ise anneannesini silahla vurarak öldürdü. Şu anda Bedirhan Şener polis tarafından gözaltına alınmış durumda ve olay yerinde polis çalışmaları devam ediyor.

31.07.2024 22:33
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Eski bakanlardan Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener, evinde rehin aldığı anneannesini silahla vurarak öldürdü.

Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener ile anneannesi Leyla Çetiner arasında Ankara'da ikamet ettikleri Ayrancı Mahallesi'ndeki evlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olay sırasında Bedirhan Şener, anneannesi Leyla Çetiner'i silahla rehin aldı.

Bunun üzerine Abdüllatif Şener, evin bulunduğu sokağa çıkarak durumu polis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Olayın seyri dolayısıyla bölgeye özel harekat polis ekibi de gönderildi.

Bedirhan Şener, bu sırada anneannesi Çetiner'i silahla vurarak öldürdü.

Bedirhan Şener, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Polisin olay yerindeki çalışması sürüyor.

Kaynak: AA

Abdüllatif Şener, Ankara, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eski bakanın oğlu, anneannesini rehin alıp öldürdü - Son Dakika

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22:33 Eski bakanlardan Abdüllatif Şener’in oğlu Bedirhan Şener, evinde rehin aldığı anneannesini silahla vurarak öldürdü. Eski bakanlardan Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener, evinde rehin aldığı anneannesini silahla vurarak öldürdü.
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