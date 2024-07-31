Eski bakanın oğlu anneannesini silahla öldürdü

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O kaçtı, polis kovaladı! Vatandaşın ufak hamlesi şüpheliyi tepetaklak etti

Haniye\'ye yapılan suikast bir ilimizde ortalığı karıştırdı

(ANKARA) - Eski bakan Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener ile anneannesi Leyla Çetiner arasında Ankara'nın Ayrancı Mahallesi Meneviş Sokak'ta bulunan evlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Bedirhan Şener, rehin aldığı anneannesini silahla vurarak öldürdü.

Eski bakanlardan Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener, evinde rehin aldığı anneannesini silahla vurarak öldürdü. Bedirhan Şener ile anneannesi Leyla Çetiner arasında Ankara'da ikamet ettikleri Ayrancı Mahallesi'ndeki evlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olay sırasında Bedirhan Şener, anneannesi Leyla Çetiner'i silahla rehin aldı.

Durumu polise bildiren Abdüllatif Şener'in ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis özel harekat ekibi ve sağlık ekibi sevk edildi. Bedirhan Şener, anneannesi Çetiner'i silahla vurarak öldürdü.

Katil zanlısı Bedirhan Şener, polis ekiplerince gözaltına alındı.