Eski bakanın oğlu anneannesini silahla öldürdü - Son Dakika
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Eski bakanın oğlu anneannesini silahla öldürdü

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Eski bakan Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener, Ankara'da yaşadıkları evde anneannesi Leyla Çetiner ile tartıştıktan sonra onu silahla vurarak öldürdü. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan katil zanlısı Bedirhan Şener'in durumu polise bildiren babası Abdüllatif Şener'in ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis özel harekat ekibi ve sağlık ekibi sevk edildi.

31.07.2024 22:56
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(ANKARA) - Eski bakan Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener ile anneannesi Leyla Çetiner arasında Ankara'nın Ayrancı Mahallesi Meneviş Sokak'ta bulunan evlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Bedirhan Şener, rehin aldığı anneannesini silahla vurarak öldürdü.

Eski bakanlardan Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener, evinde rehin aldığı anneannesini silahla vurarak öldürdü. Bedirhan Şener ile anneannesi Leyla Çetiner arasında Ankara'da ikamet ettikleri Ayrancı Mahallesi'ndeki evlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olay sırasında Bedirhan Şener, anneannesi Leyla Çetiner'i silahla rehin aldı.

Durumu polise bildiren Abdüllatif Şener'in ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis özel harekat ekibi ve sağlık ekibi sevk edildi. Bedirhan Şener, anneannesi Çetiner'i silahla vurarak öldürdü.

Katil zanlısı Bedirhan Şener, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: ANKA

Abdüllatif Şener, Ankara, Olay, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eski bakanın oğlu anneannesini silahla öldürdü - Son Dakika

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