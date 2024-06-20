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Japonya'da 2022'de uğradığı suikastta hayatını kaybeden eski Başbakan Abe Şinzo'nun katil zanlısının "cezai ehliyete sahip" olduğu tespit edildi.

Japonya'da 2012-2020 döneminde başbakanlık yapması dolayısıyla "en uzun süre görev yapan başbakan" olarak anılan Abe Şinzo'nun Temmuz 2022'de suikasta kurban gitmesinin yankıları sürüyor.

Resmi Kyodo ajansının savcılık kaynaklarına dayandırdığı habere göre Abe'nin katil zanlısı Yamagami Tetsuya'nın tabi tutulduğu psikiyatrik muayene sonuçlandı.

Katil zanlısı Yamagami'nin "suça karışan eylemlerinden cezai olarak sorumlu tutulabilecek zihinsel duruma sahip olduğu" belirlendi.

Yamagami'nin avukatlarının, muayene sonucuna itiraz etmediği belirtildi. İlerleyen süreçte zanlı, "olgunlaşma süreci" ve "ev yapımı silahın ölümcüllüğü" açısından tetkik edilecek.

Adli tetkiklerin sonuçlanmasının akabinde halihazırda tutuklu olan 43 yaşındaki Yamagami için yargılama takvimi kamuoyuna duyurulacak.

Abe suikastı

Abe Şinzo, Temmuz 2022'de meclis seçimleri arifesinde partisinin Nara kentinde düzenlediği açık hava etkinliğinde konuşma yaptığı sırada suikaste uğramıştı.

Ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Abe için Temmuz 2022'de basına kapalı, Eylül 2022'de de resmi devlet töreni düzenlenmişti.

Cinayet zanlısı Yamagami Tetsuya, Birleşme Kilisesi (FFWPU) olarak tanınan dini yapılanmaya destek veren bir mesaj yayınladığı gerekçesiyle Abe'ye kin beslediğini belirtmişti.

Zanlı, Abe'nin büyükbabası, eski Başbakan Kişi Nobusuke'nin 1960'larda dini yapılanmanın Japonya'da kuruluşuna yardım ettiği gerekçesiyle Abe'yi hedef aldığını söylemişti.

Yamagami'nin, polis sorgusunda, annesinin FFWPU'ya yaptığı bağışlar nedeniyle ailesinin iflas ettiğini ileri sürmesi sonrası Japon kamuoyu siyaset-kilise ilişkilerini sorgulamıştı.