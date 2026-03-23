Eski Başbakan Lionel Jospin 88 Yaşında Hayatını Kaybetti

Fransa'da 1997-2002 döneminde "sosyalist başbakan" olarak görev yapan Lionel Jospin'in dün 88 yaşında hayatını kaybettiği belirtildi. Fransa Başbakanı Sebastien Lecornu, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Jospin'in ölüm haberini duyurarak, ailesine ve yakınlarına baş sağlığı diledi.

Lecornu, Fransa'da başbakan, bakan, Sosyalist Parti (PS) genel sekreteri, milletvekili ve Anayasa Konseyi üyesi olarak görev yapan Jospin'in ülkesine sorumluluk bilinciyle hizmet ettiğini belirtti.

1981'DE İLK KEZ MİLLETVEKİLİ SEÇİLDİ

Ulusal basındaki haberlere göre, Jospin'in ailesi, eski Başbakan'ın dün hayatını kaybettiğini açıkladı. Fransa'nın Meudon kentinde 12 Temmuz 1937'de dünyaya gelen Jospin, ülkede çok sayıda üst düzey devlet yöneticileri yetiştiren Ulusal Yönetim Okulundan (ENA) mezun oldu. Jospin, Dışişleri Bakanlığı nezdinde üst düzey memur ve yükseköğretimde eğitim görevlisi olarak çalıştı. Sosyalist Partiye 1971'de üye olan Jospin, eski sosyalist Fransa Cumhurbaşkanı François Mitterrand'a yakınlığıyla biliniyordu.

Jospin, Haziran 1981'de ilk kez Fransa'da milletvekili seçildi ve uzun yıllar bu görevi üstlendi. Lionel Jospin, 1984-1988'de Avrupa Parlamentosu (AP) üyesi, 1988-1992'de Eğitim Bakanı olarak görev yaptı. 1997-2002'de eski merkez sağcı Fransa Cumhurbaşkanı Jacques Chirac'ın "sosyalist başbakanı" olan Jospin, 2002'de cumhurbaşkanlığı seçimlerine aday oldu.

HAFTALIK ÇALIŞMA SAATİNİ 35'E İNDİRMİŞTİ

Fransa'da 21 Nisan 2002'de düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turunda aşırı sağın arkasında 3. sırada gelen Jospin, aynı akşam siyasetten ayrıldığını duyurdu. Jospin, başbakanlık döneminde özellikle haftalık çalışma saatini 35'e indirmesi gibi sosyal reformlarıyla biliniyordu.

Lionel Jospin, ocak ayında ciddi bir operasyon geçirmiş ancak operasyonun nedeni ve detayları hakkında basına açıklama yapmamıştı.