Eski Başbakan Lionel Jospin 88 Yaşında Hayatını Kaybetti

23.03.2026 13:09
Fransa'nın eski sosyalist başbakanı Lionel Jospin, 88 yaşında vefat etti. Başsağlığı mesajları iletildi.

Fransa'da 1997-2002 döneminde "sosyalist başbakan" olarak görev yapan Lionel Jospin'in dün 88 yaşında hayatını kaybettiği belirtildi. Fransa Başbakanı Sebastien Lecornu, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Jospin'in ölüm haberini duyurarak, ailesine ve yakınlarına baş sağlığı diledi.

Lecornu, Fransa'da başbakan, bakan, Sosyalist Parti (PS) genel sekreteri, milletvekili ve Anayasa Konseyi üyesi olarak görev yapan Jospin'in ülkesine sorumluluk bilinciyle hizmet ettiğini belirtti.

1981'DE İLK KEZ MİLLETVEKİLİ SEÇİLDİ

Ulusal basındaki haberlere göre, Jospin'in ailesi, eski Başbakan'ın dün hayatını kaybettiğini açıkladı. Fransa'nın Meudon kentinde 12 Temmuz 1937'de dünyaya gelen Jospin, ülkede çok sayıda üst düzey devlet yöneticileri yetiştiren Ulusal Yönetim Okulundan (ENA) mezun oldu. Jospin, Dışişleri Bakanlığı nezdinde üst düzey memur ve yükseköğretimde eğitim görevlisi olarak çalıştı. Sosyalist Partiye 1971'de üye olan Jospin, eski sosyalist Fransa Cumhurbaşkanı François Mitterrand'a yakınlığıyla biliniyordu.

Jospin, Haziran 1981'de ilk kez Fransa'da milletvekili seçildi ve uzun yıllar bu görevi üstlendi. Lionel Jospin, 1984-1988'de Avrupa Parlamentosu (AP) üyesi, 1988-1992'de Eğitim Bakanı olarak görev yaptı. 1997-2002'de eski merkez sağcı Fransa Cumhurbaşkanı Jacques Chirac'ın "sosyalist başbakanı" olan Jospin, 2002'de cumhurbaşkanlığı seçimlerine aday oldu.

HAFTALIK ÇALIŞMA SAATİNİ 35'E İNDİRMİŞTİ

Fransa'da 21 Nisan 2002'de düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turunda aşırı sağın arkasında 3. sırada gelen Jospin, aynı akşam siyasetten ayrıldığını duyurdu. Jospin, başbakanlık döneminde özellikle haftalık çalışma saatini 35'e indirmesi gibi sosyal reformlarıyla biliniyordu.

Lionel Jospin, ocak ayında ciddi bir operasyon geçirmiş ancak operasyonun nedeni ve detayları hakkında basına açıklama yapmamıştı.

Kaynak: AA

Hürmüz’e çakıldı İran F-15 savaş uçağı düşürdü Hürmüz'e çakıldı! İran F-15 savaş uçağı düşürdü
Bakan Fidan’dan kritik diplomasi trafiği İran, Mısır, AB ve ABD ile temaslar Bakan Fidan'dan kritik diplomasi trafiği! İran, Mısır, AB ve ABD ile temaslar
Muhittin Böcek iddianamesinde vahim iddialar 100 milyon TL... Muhittin Böcek iddianamesinde vahim iddialar! 100 milyon TL...
Fenerbahçe’de seçim olacak mı Sadettin Saran tarih verdi Fenerbahçe'de seçim olacak mı? Sadettin Saran tarih verdi
Amedspor maç fazlasıyla liderliğe yükseldi Amedspor maç fazlasıyla liderliğe yükseldi
İran’dan kara operasyonuna karşı uyarı: Son derece hızlı ve sert olacak İran'dan kara operasyonuna karşı uyarı: Son derece hızlı ve sert olacak

13:14
Liverpool maçında kolu kırılan Victor Osimhen ameliyata alındı
Liverpool maçında kolu kırılan Victor Osimhen ameliyata alındı
12:13
İşte Atatürk’ün sevmediği o fotoğraf: Kararname çıkartıldı, dergi toplatıldı
İşte Atatürk'ün sevmediği o fotoğraf: Kararname çıkartıldı, dergi toplatıldı
11:59
İran: Saldırı olursa Basra Körfezi’ne mayın döşenecek
İran: Saldırı olursa Basra Körfezi'ne mayın döşenecek
11:40
İzzet Yıldızhan neden gözaltına alındı İşte olayın perde arkası
İzzet Yıldızhan neden gözaltına alındı? İşte olayın perde arkası
11:38
Gözaltındaki Aleyna Kalaycıoğlu ve annesi görüntülendi Katil zanlısının hareketi dikkat çekti
Gözaltındaki Aleyna Kalaycıoğlu ve annesi görüntülendi! Katil zanlısının hareketi dikkat çekti
10:42
Savaşta tehlikeli yakınlaşma İsrail, Türkiye’nin yanı başını vurdu
Savaşta tehlikeli yakınlaşma! İsrail, Türkiye'nin yanı başını vurdu
