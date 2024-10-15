Eski Başkan Karaman Son Yolculuğuna Uğurlandı

Eski Karaköy Belde Belediye Başkanı Servet Karaman'ın cenazesi, Kale ilçesinde defnedildi.
Bir süredir Denizli Devlet Hastanesinde tedavi gören Karaman (64), dün yaşam savaşını yitirdi.
Karaman için Karaköy Merkez Camisi'nde öğle vakti cenaze töreni düzenlendi.
Törene Kale Belediye Başkanı Erkan Hayla, Kale Müftüsü Recep Şimşek, AK Parti İl Başkanı Yücel Güngör, eski Denizli Belediye Başkanı Ali Aygören ve siyasi parti temsilcileri katıldı.
Karaman'ın cenazesi kılınan namazın ardından Karaköy mezarlığına defnedildi.
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