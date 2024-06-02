Eski Başkan Trump, UFC maçında alkışlandı - Son Dakika
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Eski Başkan Trump, UFC maçında alkışlandı

Eski Başkan Trump, UFC maçında alkışlandı

New York'ta yargılandığı 'sus payı' davasında suçlu bulunan eski Başkan Donald Trump, Ultimate Fighting Championship (UFC) maçını izlemek üzere gittiği salonda izleyiciler tarafından alkışlandı. Trump, UFC dövüşçülerinden Sean Strickland ile fotoğraf çektirirken, karma dövüş sanatlarının ilk Müslüman şampiyonu Habib Nurmagomedov ile de tokalaştı. Trump'a verilecek ceza ise 11 Temmuz'da belirlenecek.

02.06.2024 11:55
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New York'ta yargılandığı "sus payı" davasında jüri tarafından suçlu bulunan eski Başkan Donald Trump, dünyanın en popüler karma dövüş sanatları organizasyonu Ultimate Fighting Championship (UFC) maçını canlı takip etmek üzere gittiği salonda izleyiciler tarafından alkışlandı.

New York Post gazetesinin haberine göre, Trump, UFC karşılaşmalarını izlemek için New Jersey eyaletinin Newark kentindeki salona geldi.

Trump, salona girmesinin ardından izleyiciler tarafından alkışlandı.

UFC dövüşçülerinden Sean Strickland, Paulo Costa ile yaptığı mücadeleyi zaferle bitirmesinin ardından Trump'ın yanına giderek, eski Başkan'ın elini sıktı ve kendisiyle fotoğraf çektirdi.

Strickland, zafer konuşmasında da Trump'ı överek, "Başkan Trump, adamsınız. Size yaptıkları tam bir rezalet, size bağışta bulunacağım." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Trump, karma dövüş sanatlarının ilk Müslüman şampiyonu ünvanına sahip olan ve kariyerini 2020'de noktalayan Dağıstan doğumlu Rus sporcu Habib Nurmagomedov ile tokalaşarak sohbet etti.

???????- Trump'ın "sus payı" davası

ABD Başkanı Trump, 18 Mart 2023'te Manhattan Bölge Savcılığınca yetişkin filmlerinde oyunculuk yapan Stormy Daniels'e 2016 başkanlık seçimleri sırasında yasa dışı "sus payı" ödenmesiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında büyük jüri tarafından suçlanmıştı.

Trump, "sus payı" ve bununla ilgili kayıtlarda sahtekarlık yapmaktan 4 Nisan 2023'te New York'ta hakim karşısına çıkmıştı. Kendisine yöneltilen 34 ayrı suçlamayı reddeden Trump, hakkındaki iddiaları "siyasi cadı avı" olarak nitelemiş ve suçlamaları "seçimlere müdahale" olarak gördüğünü belirtmişti.

Trump, New York'ta 6 haftadır devam eden yargılama sonucunda 31 Mayıs'ta jüri tarafından, hakkındaki 34 suçlamanın tamamından suçlu bulunmuştu.

Böylece Trump, ABD tarihinde kendisine yöneltilen suçlamalar nedeniyle hakim karşısına çıkan ve jüri tarafından suçlu bulunan "ilk eski başkan" olarak tarihe geçmişti.

Trump'a verilecek cezanın belirleneceği duruşma 11 Temmuz'da yapılacak.

Kaynak: AA

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