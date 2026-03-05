Eski Belediye Başkanı Cinayeti Davası Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Eski Belediye Başkanı Cinayeti Davası Devam Ediyor

05.03.2026 16:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ahmet Soğuk'un öldürülmesiyle ilgili tutuklu sanıkların yargılaması Sakarya'da sürüyor.

Sakarya'da eski Ferizli Belediye Başkanı Ahmet Soğuk'un silahla öldürülmesine ilişkin tutuklu 4 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Sakarya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada müştekiler H.S, U.S, T.A. ve B.S. ile taraf avukatları hazır bulundu, sanıklar M.F.Ö, M.G, O.E. ve N.E. tutuklu bulundukları cezaevlerinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi'yle (SEGBİS) katıldı.

Müşteki avukatı, dosyada tartışmasız gerçekler olduğunu, sanıkların maktul Ahmet Soğuk ile hiçbir bağlantılarının bulunmadığını söyleyerek, M.F.Ö.'nün, M.G. tarafından azmettirildiğini, M.G.'nin ise N.E. tarafından yönlendirildiğini öne sürerek, bilirkişi raporlarındaki sanık ifadelerinde çelişki olduğunun tespit edildiğini kaydetti.

Diğer müşteki avukatı da sunulan dosyanın dikkate alınarak eksikliklerin giderilmesini talep etti.

Sanık M.F.Ö.'nün avukatı, olay yerine ilişkin bilirkişi raporu hazırlanmasını ve kovuşturmanın genişletilmesini talep ederek, müvekkilinin tahliyesini istedi.

Söz verilen sanık M.F.Ö, suç işlediğini ifade etti.

Sanık M.G. tahliye talebinde bulunurken, N.E. ise olayın aydınlanması için tüm bildiklerini anlattığını, 3 işletmesinin tutuklu kaldığı sürede kapandığını anlatarak, adli kontrol şartıyla tahliye talebinde bulundu.

Sanık O.E. ise olayla ilgisinin olmadığını iddia ederek, "Ben olayla ilişkimin olduğunu haber sitelerinden öğrendim. Olayla hiçbir alakam yokken tutuklandım. Benim 2 çocuğum var, olayla en ufak bir alakam yoktur. Tahliyemi talep ediyorum." ifadelerini kullandı.

Sanık O.E.'nin avukatı ise müvekkilinin olayın içerisine dahil edilmeye çalışıldığını ileri sürerek, O.E.'nin tutuklu geçirdiği sürenin dikkate alınarak tahliyesini istedi.

Görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, sanıkların tutukluluk halinin devamını istedi.

Sanıkların tutukluluk halini kararlaştıran mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Olay

Sakarya'nın Ferizli ilçesinde 2009-2019 yıllarında belediye başkanlığı yapan Ahmet Soğuk, 27 Temmuz 2024'te Yeni Mahalle'deki evinden aracıyla çıktıktan sonra hareket halindeyken uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmişti.

Olaya ilişkin soruşturma kapsamında yakalanan zanlılar M.F.Ö, M.G. ve N.E. tutuklanmış, adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakılan N.E.'nin kardeşi O.E. de yeniden gözaltına alınıp tutuklanmıştı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanıklar M.F.Ö, M.G, N.E. ve O.E.'nin "iştirak halinde tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi talep ediliyor.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Ahmet Soğuk, Sakarya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eski Belediye Başkanı Cinayeti Davası Devam Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sinan Ateş cinayeti davasından dosyası ayrılan sanıklar hakim karşısına çıktı Sinan Ateş cinayeti davasından dosyası ayrılan sanıklar hakim karşısına çıktı
ABD ve İsrail şaşkın: İran’ın füzeleri nasıl sakladığı ortaya çıktı ABD ve İsrail şaşkın: İran'ın füzeleri nasıl sakladığı ortaya çıktı
12 yaşında ama boyu 1.80 İbrahim Tatlıses’in kızının son hali görenleri şaşırttı 12 yaşında ama boyu 1.80! İbrahim Tatlıses'in kızının son hali görenleri şaşırttı
Ankara-Çorum arası yolculuk süresi 1 saat 20 dakikaya inecek Ankara-Çorum arası yolculuk süresi 1 saat 20 dakikaya inecek
Harry Maguire’a hapis cezası Harry Maguire'a hapis cezası
Savaşın yeni matematiği: İran ucuza vuruyor, ABD pahalı savunuyor Savaşın yeni matematiği: İran ucuza vuruyor, ABD pahalı savunuyor

17:16
ABD ve İsrail, Tahran’ı yerle bir ediyor
ABD ve İsrail, Tahran'ı yerle bir ediyor
17:05
İspanyollar, Türkiye için imza toplamaya başladı
İspanyollar, Türkiye için imza toplamaya başladı
15:52
ABD’yi çaresiz bırakan sistem: İran’a yönelik saldırılarda bir ilki gerçekleştirdiler
ABD'yi çaresiz bırakan sistem: İran'a yönelik saldırılarda bir ilki gerçekleştirdiler
15:48
İran, Azerbaycan saldırısının arkasındaki ülkeyi açıkladı
İran, Azerbaycan saldırısının arkasındaki ülkeyi açıkladı
15:44
Aliyev’den İHA saldırısı sonrası orduya ’’Hazırlıklı olun’’ talimatı
Aliyev'den İHA saldırısı sonrası orduya ''Hazırlıklı olun'' talimatı
14:35
Hamaney’i parmağındaki yüzük mü ölüme götürdü
Hamaney'i parmağındaki yüzük mü ölüme götürdü?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2026 17:45:04. #.0.5#
SON DAKİKA: Eski Belediye Başkanı Cinayeti Davası Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.