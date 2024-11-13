Eski Belediye Başkanı Osman Nuri Civelek\'in Cenazesi Toprağa Verildi

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KASTAMONU'da dün sabah gölette ölü bulunan eski Azdavay Belediye Başkanı Osman Nuri Civelek'in (58) cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Eski Azdavay Belediye Başkanı Osman Nuri Civelek'ten haber alamayan yakınları, önceki gün jandarmaya kayıp ihbarında bulundu. Yapılan arama çalışmaları sonucu dün sabah ilçedeki Suğla Yaylası'nda Civelek'in aracı bulundu. Aramaları bu bölgede yoğunlaştıran ekipler, yayladaki gölette Civelek'in cansız bedenine ulaştı. Civelik'in cenazesi, yapılan otopsinin ardından Azdavay Belediyesi önüne getirildi. Osman Nuri Civelek'in cenazesi, burada düzenlenen tören sonrası Azdavay Merkez Camisi'ne götürüldü. Evli ve 3 çocuk babası Civelik, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Evlek köyündeki aile kabristanlığında toprağa verildi.

Azdavay ilçesinde 2004-2024 yıllarında belediye başkanı olarak görev yapan Civelik'in ölüm nedeni, otopsi sonucu belli olacak.