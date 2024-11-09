Eski CHP İzmir İl Başkanı Selçuk Ayhan, Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika
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Eski CHP İzmir İl Başkanı Selçuk Ayhan, Son Yolculuğuna Uğurlandı

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71 yaşında hayatını kaybeden eski CHP İzmir İl Başkanı Selçuk Ayhan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in katılımıyla düzenlenen cenaze töreninin ardından Bornova Mezarlığı'na defnedildi.

09.11.2024 14:44  Güncelleme: 15:05
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(İZMİR)- İzmir'de 71 yaşında hayatını kaybeden eski CHP İzmir İl Başkanı ve 23. Dönem İzmir Milletvekili Selçuk Ayhan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in katıldığı törenle son yolculuğuna uğurlandı. Ayhan, eski Bornova Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Tedavi gördüğü hastanede 71 yaşında hayatını kaybeden önceki dönem CHP İzmir İl Başkanı ve 23'üncü Dönem İzmir Milletvekili Selçuk Ayhan için Bornova Hüseyin İsa Bey Camisi'nde tören düzenlendi. Öğlen namazının ardından kılınan cenaze namazına CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, CHP mevcut ve önceki dönem İzmir milletvekilleri, önceki dönem il başkanları, ilçe belediye başkanları il ve ilçe yöneticileri ile Ayhan'ın ailesi ve sevenleri katıldı.

Selçuk Ayhan'ın cenazesi kılınan cenaze namazının ardından eski Bornova Mezarlığı'na defnedildi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Eski CHP İzmir İl Başkanı Selçuk Ayhan, Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika

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