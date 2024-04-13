Eski diplomat Küba için casusluk yapmak suçlamasıyla hapis cezasına çarptırıldı

ABD'nin Bolivya Büyükelçiliğini de yapan eski diplomat Manuel Rocha, Küba için casusluk yaptığı suçlamasıyla 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
ABD mahkemesinden yapılan açıklamada, Küba için casusluk yaptığını kabul eden Rocha'nın suçlu bulunduğu belirtildi.
Açıklamada 73 yaşındaki Rocha'nın 15 yıl hapis cezasına çarptırılmasının yanı sıra 500 bin dolar tazminat ödemesine de karar verildiği kaydedildi.
Bölge mahkemesi yargıcı Beth Bloom, "(Rocha'nın) eylemleri demokrasimize ve vatandaşlarımızın güvenliğine doğrudan bir saldırıydı." ifadesini kullandı.
2000-2002 yıllarında ABD'nin Bolivya Büyükelçisi olarak görev yapan Rocha, 4 Aralık 2023'te Küba için casusluk yaptığı suçlamasıyla Miami'de gözaltına alınmıştı.
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Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Kaza sebebiyle otoyolun İstanbul istikametinde trafik tek şeritten sağlanıyor. Jandarma ekipleri tarafından kontrollü geçişler sağlanırken, uzun araç kuyrukları oluştu.
Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Kazanın etkisiyle otoyolun İstanbul istikametinde trafik tek şeritten sağlanıyor. Kaza sonucunda uzun araç kuyrukları oluştu.
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