Haber: Serhat YETÜT

(DİYARBAKIR) - KOAH nedeniyle bir süre önce hastaneye kaldırılarak yoğun bakımda tedavi gördüğü sırada yaşamını yitiren eski Diyarbakır Belediye Başkanı Mehdi Zana, son yolculuğuna uğurlandı.

1977–1980 yılları arasında Diyarbakır Belediyesi Başkanlığı görevini yürüten ve KOAH hastalığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede 85 yaşında hayatını kaybeden Mehdi Zana için Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi hizmet binası önünde tören gerçekleştirildi.

Törene Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Ayşe Serra Bucak Küçük, Mehdi Zana'nın eşi Leyla Zana, Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanları Çiğdem Kılıçgün Uçar ve Keskin Bayındır, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Sözcüsü Ayşegül Doğan, milletvekilleri, ilçe belediye eş başkanları, siyasi parti ve sivil toplum örgütü temsilcileri, Zana ailesi ve çok sayıda yurttaş katıldı.

Zana için düzenlenen uğurlama töreninde konuşan Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Ayşe Sarra Bucak Küçük, Zana'nın kent hafızasında ve yerel yönetimler tarihinde bıraktığı mirasına dikkat çekerek, "Mehdi Zana'nın bıraktığı miras yalnızca geçmişe değil, bugüne de aittir. Diyarbakır seni unutmayacak" dedi.

Eş Başkan Bucak, bazı insanların yalnızca yaşadıkları dönemin tanığı olmadığını, aynı zamanda o dönemin, kentin ve coğrafyanın hafızasıyla bütünleştiğini belirterek Mehdi Zana'nın Diyarbakır'ın yakın tarihinde böyle bir yere sahip olduğunu söyledi.

Zana'nın 1977 yılında halkın iradesiyle Diyarbakır Belediyesi Başkanı seçildiğini hatırlatan Eş Başkan Bucak, "Mehdi Zana yalnızca bir belediye başkanlığı görevini üstlenmedi. Bir kentin sözünü, kimliğini, talebini ve onurunu yerel yönetimin merkezine taşıdı. Çok ağır bedelleri olan bir dönemde büyük bir sorumluluk üstlenerek bağımsız aday olduğu seçimde belediye başkanı seçildi" ifadelerini kullandı.

'HALKIYLA KURDUĞU BAĞ HİÇBİR ZAMAN ORTADAN KALKMADI'

Mehdi Zana'nın 12 Eylül 1980 askeri darbesinin ardından görevinden alındığını, tutuklandığını ve yıllarca Diyarbakır 5 No'lu Cezaevi'nde kaldığını anımsatan Eş Başkan Bucak, maruz kaldığı baskılara rağmen Zana'nın halkıyla kurduğu bağın hiçbir zaman ortadan kalkmadığını vurguladı.

Zana'nın yaşamının Türkiye'nin demokrasi tarihinde açılan yaraların ve Kürt halkının verdiği mücadelenin aynası olduğunu ifade eden Eş Başkan Bucak, "Seçilmişlerin iradesinin yok sayıldığı, Kürt halkının dilinin, kimliğinin ve siyasal varlığının inkar edildiği yılların içinden geçti. Buna rağmen umudunu ve mücadele inancını her zaman korudu" dedi.

'BIRAKTIĞI MİRAS BUGÜNE DE AİTTİR'

Diyarbakır'da yerel demokrasiden, halkın yönetime katılımından ve kent yönetiminin halkın iradesiyle şekillenmesinden söz edilebilmesinin arkasında uzun ve ağır bedeller ödenmiş bir mücadele tarihi bulunduğunu kaydeden Eş : aşkan Bucak, Zana'nın bu tarihin önemli aktörlerinden biri olduğunu söyledi.

"MEHDİ ZANA'NIN BIRAKTIĞI MİRAS YALNIZCA GEÇMİŞE AİT DEĞİLDİR, BUGÜNE DE AİTTİR"

Anma töreninin belediye binası önünde düzenlenmesinin taşıdığı anlama dikkati çeken Eş Başkan Bucak, "Bizim için belediye binaları yalnızca hizmet binaları değildir; aynı zamanda kentin hafızasının yaşatıldığı yerlerdir. Mehdi Zana'nın bıraktığı miras yalnızca geçmişe ait değildir, bugüne de aittir. Bu miras bize seçilmiş olmanın bir makamdan ibaret olmadığını, halkın iradesine, onuruna, kentin hafızasına ve demokratik siyasete sahip çıkmanın tarihsel bir sorumluluk olduğunu yeniden hatırlatıyor" ifadelerini kullandı.

'DİYARBAKIR SENİ UNUTMAYACAK'

Mehdi Zana'nın yaşamı boyunca direncini ve umudunu koruduğunu ifade eden Eş Başkan Bucak, "Başta Silvan halkının, Amed halkının, Kürt halkının ve değerli ailesinin başı sağ olsun. Mehdi Zana'yı saygıyla, minnetle ve derin bir hüzünle anıyoruz. Diyarbakır seni unutmayacak Mehdi abi. Halkın iradesi ve özgürlük mücadelesi yaşadıkça bıraktığın iz de yaşayacak. Uğurlar olsun, ruhun şad olsun" diye konuştu.

YENİKÖY MEZARLIĞI'NDA DEFNEDİLDİ

Büyükşehir Belediyesi önünde yapılan konuşmaların ardından Mehdi Zana'nın cenazesi, cenaze namazının kılınması için Ulu Cami'ye götürüldü. Çok sayıda kişinin katılıyla kılınan cenaze namazının ardından Zana, cenazesi toprağa verilmek üzere Yeniköy Mezarlığı'na götürüldü.