Eski Eşe Tehdit: Uzaklaştırma Kararı

İstanbul'un Silivri ilçesinde eski eşine tehdit ve hakarette bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli hakkında adli kontrol hükümleri uygulanarak uzaklaştırma kararı verildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 29 Haziran'da gece saatlerinde bir kadının rahatsız edildiği olaya ilişkin çalışma başlattı.

Yapılan incelemede, söz konusu kadının H.Ç. olduğu belirlendi.

Polis ekiplerinin görüştüğü H.Ç'nin, bir süre önce boşandığı eski eşi G.G'nin (33) saat 01.00 sıralarında eve gittiği esnada kendisini durdurarak para istediğini, aralarında tartışma yaşandığını, şüphelinin hakaret ederek tehditte bulunduğunu söylediği öğrenildi.

Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri şüpheli G.G'yi yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "tehdit" ve "hakaret" suçlarından adliyeye sevk edilen G.G. hakkında adli kontrol kararı verildi, uzaklaştırma tedbiri uygulandı.