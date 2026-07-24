Eski Eşine Saldırı: 28 Yıl Hapis İle Yargılanacak - Son Dakika
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Eski Eşine Saldırı: 28 Yıl Hapis İle Yargılanacak

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Adana'da eski eşini tabancayla yaralayan sanık hakkında 28 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Adana'da eski eşini tabancayla yaraladığı iddiasıyla tutuklanan sanık hakkında "boşandığı eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs", "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma" ve "silahla tehdit" suçlarından 28 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı.

Merkez Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi'nde 26 Mart'ta, Dilan Ö'yü (33) tabancayla yaraladığı iddiasıyla olaydan bir gün sonra tutuklanan Ali K. (34) hakkında savcılıkça yürütülen soruşturma tamamlandı.

Adana 4. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, olay günü 2 çocuğunu okula götürmek amacıyla evinden çıkan Dilan Ö'nün, eski eşi Ali K. ile karşılaştığı belirtildi.

Ali K'nin belinden çıkardığı tabancayla Dilan Ö'yü bacaklarından yaraladığı ve ardından tehdit ettiği anlatılan iddianamede, çevredekilerin müdahalesiyle olay yerinden ayrılan sanığın, "boşandığı eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs", "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma" ve "silahla tehdit" suçlarından 16 yıldan 28 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

İddianamede ifadesine yer verilen sanık Ali K, "Olay günü çocuklarımı okula götürmek için Dilan'ın evinin önüne gittim. Burada kendisi bana hakaret etti. Bu duruma sinirlenerek yanımda bulunan tabancayı çıkardım fakat Dilan'ın elime hamle yapması ile tabanca patladı. Devamında tabancayla 2 ya da 3 kez toprak alana doğru ateş ettim." beyanında bulundu.

Tutuklu sanığın yargılanmasına gelecek günlerde başlanacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Eski Eşine Saldırı: 28 Yıl Hapis İle Yargılanacak - Son Dakika

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