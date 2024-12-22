Eski Eşinin Bıçaklı Saldırısına Uğrayan Kadın Hayati Tehlike Altında - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Eski Eşinin Bıçaklı Saldırısına Uğrayan Kadın Hayati Tehlike Altında

Eski Eşinin Bıçaklı Saldırısına Uğrayan Kadın Hayati Tehlike Altında

Aksaray'da evinin önünde eski eşi Gürsel G. tarafından 13 yerinden bıçaklanan Azra Şengül Şen, ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Saldırganın yakalanması için polis çalışma başlattı.

22.12.2024 20:39  Güncelleme: 20:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AKSARAY'da evin önünde pusu kuran Gürsel G. (29), eski eşi Azra Şengül Şen'i (23) vücudunun 13 yerinden bıçakladı.

Olay, saat 18.30 sıralarında Paşacık Mahallesi 1615 Sokakta meydana geldi. Eşinden boşanan ve kızıyla birlikte yaşayan Azra Şengül Şen, evine girmek için bahçe kapısını açıp merdivenlere doğru yöneldiği sırada, eski eşi Gürsel G., saklandığı yerden çıkıp önünü kesti. Ardından bıçakla eşine saldırdı. Yüzü, sırtı ve boğazı olmak üzere vücudunun 13 yerinden bıçak darbesiyle yaralanan Şen, kanlar içinde yere yığılırken, saldırgan eski eş ise olay yerinden kaçtı.

Çığlıkları duyan komşularının ihbarı üzerine adresi polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Şen, kendisine müdahale eden ekiplere eve girmek için binaya yaklaşırken eski eşinin aniden önüne çıkıp saldırdığını, kızının da evde olduğunu belirtti. Ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Şen'in hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Polis, bıçağı olay yerine atıp kaçan saldırgan Gürsel G.'nin yakalanması için çalışma başlattı..

Haber- Kamera: Erkan ALTANTUŞ AKSARAY DHA

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Aksaray, 3-sayfa, Güncel, Yaşam, Polis, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eski Eşinin Bıçaklı Saldırısına Uğrayan Kadın Hayati Tehlike Altında - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

20:37 Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Kasiyun Dağı’nda Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Kasiyun Dağı'nda
19:40 AK Parti İstanbul’da il başkanı değişiyor AK Parti İstanbul'da il başkanı değişiyor
18:08 Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Suriye’de tarihin doğru tarafında yer aldık Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Suriye'de tarihin doğru tarafında yer aldık
17:59 HTŞ Esad’ı devirecek planı önce Türkiye’ye sunmuş HTŞ Esad'ı devirecek planı önce Türkiye'ye sunmuş
17:02 Evini kiraya verecekler için yeni uygulama 1 Ocak’ta başlıyor Evini kiraya verecekler için yeni uygulama 1 Ocak'ta başlıyor
15:16 Jose Mourinho, bıçak altına yatacak Jose Mourinho, bıçak altına yatacak
15:02 Değnekçilik yapan şahıs, sivil polisler tarafından suçüstü yakalandı Değnekçilik yapan şahıs, sivil polisler tarafından suçüstü yakalandı
14:52 Aldığı buzdolabı mutfağa sığmayınca teslimat görevlisini rehin almaya çalıştı Aldığı buzdolabı mutfağa sığmayınca teslimat görevlisini rehin almaya çalıştı
14:43 Eşinin ihanetini öğrenen kadın, iki çocuğunu öldürmeye çalıştı Eşinin ihanetini öğrenen kadın, iki çocuğunu öldürmeye çalıştı
14:33 Palandöken’deki çığ faciasında ağır yaralanan 16 yaşındaki milli sporcu kurtarılamadı Palandöken'deki çığ faciasında ağır yaralanan 16 yaşındaki milli sporcu kurtarılamadı
14:28 Zehra Güneş mini elbisesiyle ortalığı salladı Zehra Güneş mini elbisesiyle ortalığı salladı
14:26 Almanya’daki Noel pazarı saldırısında bilanço artıyor Almanya'daki Noel pazarı saldırısında bilanço artıyor
14:11 Jose Mourinho’nun yıllar önceki fotoğrafı taraftarı delirtti Jose Mourinho'nun yıllar önceki fotoğrafı taraftarı delirtti
14:06 TSK için yaptığı benzetmeyle tepki çeken Özlem Gürses’in ilk ifadesi TSK için yaptığı benzetmeyle tepki çeken Özlem Gürses'in ilk ifadesi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.12.2024 21:14:07. #1.12#
SON DAKİKA: Eski Eşinin Bıçaklı Saldırısına Uğrayan Kadın Hayati Tehlike Altında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.