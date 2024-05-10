Eski Futbolcu Batuhan Karadeniz'in Darbettiği İddiasıyla Açılan Davada Duruşma Başladı - Son Dakika
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Eski Futbolcu Batuhan Karadeniz'in Darbettiği İddiasıyla Açılan Davada Duruşma Başladı

Eski Futbolcu Batuhan Karadeniz\'in Darbettiği İddiasıyla Açılan Davada Duruşma Başladı

Eski futbolcu Batuhan Karadeniz hakkında eski sevgilisi Feyza Aleyna Eroğlu'nu darbettiği iddiasıyla açılan dava başladı. Duruşmada müşteki ve tanıklar ifade verirken, sanığın savunması bir sonraki celse alınacak. Davanın avukatı, doktor raporunun dosyaya ibraz edildiğini ve kadına karşı şiddetin önlenmesine katkı sağlamasını umduklarını belirtti. Eroğlu ise susmayacağını ve şikayetini geri almayacağını vurguladı.

10.05.2024 12:37
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Eski sevgilisi Feyza Aleyna Eroğlu'nu darbettiği iddiasıyla hakkında 4 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açılan eski futbolcu Batuhan Karadeniz'in yargılanmasına başlandı.

Anadolu 66. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya müşteki Feyza Aleyna Eroğlu ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmada beyanı alınan müşteki Eroğlu, daha önce verdiği borç parayı geri istemek için yanına gittiği sanığın kendisini darbettiğini söyledi.

Tanık olarak dinlenen otel görevlisi İ.T. ise müştekiyi isteği üzerine sanık Karadeniz'in kaldığı odaya yönlendirdiğini belirterek, "Müşteki yanımdan ayrıldıktan yaklaşık 2 dakika sonra Batuhan bey beni telefonla arayıp müştekiyi aşağıya indirmemi rica etti. Ben tarafların yanındayken yüz yüze gelmediler. Sonrasında aşağıya indik. Polis arabaları geldi." dedi.

Tanık İ.T, müştekinin vücudunda kızarıklık, darba maruz kaldığına dair bir belirti göremediğini söyledi.

Sanık Karadeniz'in savunmasının alınması için gelecek celsede hazır edilmesine karar veren hakim, duruşmayı erteledi.

Duruşmanın ardından basın mensuplarına açıklama yapan Feyza Aleyna Eroğlu'nun avukatı Ayhan Yalçın, hakaret içerikli mesajlar ve darp olayıyla ilgili doktor raporunun dosyaya ibraz edildiğini belirterek, dosyanın kadına karşı şiddetin önlenmesi ve durdurulması noktasında katkı sağlamasını umduğunu ifade etti.

Eroğlu ise susmayacağını ve şikayetini geri almayacağını vurgulayarak, "Mağdur olan herkese umarım bir nebze de olsa öncü olabilirim." dedi.

İddianameden

İstanbul'da bir otelde 21 Mart 2023'te eski sevgilisi Feyza Aleyna Eroğlu'nu darbettiği ileri sürülen eski futbolcu Batuhan Karadeniz hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sonucunda, "zincirleme şekilde tehdit" ve "kadına karşı kasten yaralama" suçlarından 1 yıl 1 ay 15 günden 4 yıl 6 aya kadar hapis cezası isteniyor.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Eski Futbolcu Batuhan Karadeniz'in Darbettiği İddiasıyla Açılan Davada Duruşma Başladı - Son Dakika
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