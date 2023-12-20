 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Eski Haiti Senatörü Moise suikastında ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Eski Haiti Senatörü Moise suikastında ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı

Eski Haiti Senatörü Joseph Joel John, 2021'de silahlı kişilerce evine düzenlenen saldırıda hayatını kaybeden eski Devlet Başkanı Jovenel Moise suikastına dahil olmaktan ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. John, Moise'i öldürmek istemediğini, sadece tutuklanmasını istediğini ifade etti. Haiti hükümeti, suikasta ilişkin en az 40 kişiyi gözaltına almıştı.

Eski Haiti Senatörü Moise suikastında ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı
20.12.2023 - 12:49,
Abone Ol

Eski Haiti Senatörü Joseph Joel John, 2021'de silahlı kişilerce evine düzenlenen saldırıda hayatını kaybeden eski Devlet Başkanı Jovenel Moise suikastına dahil olmaktan ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

CNN'in haberine göre, Florida'nın Güney Bölgesi Hakimi Jose Martinez, John'u, Moise suikastına dahil olmak suçundan müebbet hapis cezasına çaptırdı.

John, duruşmada, amacının Moise'i öldürmek olmadığını, eski Devlet Başkanı'nın sadece tutuklanmasını istediğini ifade etti.

Jamaika'da yakalanarak ABD'ye iade edilen eski Senatör, ekimde çıkarıldığı Miami Federal Mahkemesi'nde hakkındaki suçlamaları kabul etmişti.

Moise suikastı

Jovenel Moise, 7 Temmuz 2021'de silahlı kişilerce evine düzenlenen saldırıda hayatını kaybetmiş, eşi Martine Moise yaralanmıştı.

Moise'in öldürülmesinin ardından geçici Başbakan Claude Joseph, ülkede "acil durum" ilan etmişti.

Haiti hükümeti, suikasta ilişkin en az 40 kişiyi gözaltına almıştı. Suikast sanıklarının 8'i ABD mahkemelerince yargılanmayı beklerken, Joseph ile iki sanık daha ABD mahkemesince kendilerine yöneltilen suçlamaları kabul etmişti.

ABD, söz konusu suikast planının kısmen, Haitililerin yoğun olarak yaşadığı Florida'da yapılması ve suikast organizatörlerinin bazılarının ABD vatandaşı olması sebebiyle yargı yetkisine sahip.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Amerika Birleşik Devletleri, Jovenel Moise, Florida, Haiti, Mahkeme, Saldırı, Gözaltı, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eski Haiti Senatörü Moise suikastında ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı - Son Dakika


13:07
Cezaevindeki Dilan Polat, ailesine mektup gönderdi: İyi değilim, boğuluyorum Cezaevindeki Dilan Polat, ailesine mektup gönderdi: İyi değilim, boğuluyorum
12:30
İYİ Parti'den öğretmen atamalarında mülakatın kaldırılmasına yönelik kanun teklifi İYİ Parti'den öğretmen atamalarında mülakatın kaldırılmasına yönelik kanun teklifi
12:06
Haberler.com, Gelin Damat Dergisi Ödül Töreni'nde Yılın Haber Sitesi seçildi Haberler.com, Gelin Damat Dergisi Ödül Töreni'nde Yılın Haber Sitesi seçildi
11:58
MSB'den Tuzla Piyade Okulu'ndaki Atatürk rozeti tartışmasına ilişkin açıklama: Olaya sebebiyet veren personel görevden uzaklaştırıldı MSB'den Tuzla Piyade Okulu'ndaki Atatürk rozeti tartışmasına ilişkin açıklama: Olaya sebebiyet veren personel görevden uzaklaştırıldı
11:57
''Saldırının azmettiricisi Emre'' diyen Halil Umut Meler'i zora sokacak görüntüler! ''Saldırının azmettiricisi Emre'' diyen Halil Umut Meler'i zora sokacak görüntüler!
11:56
Bakan Osman Aşkın Bak, 1.5 saatlik konuşmayı yarım saate böyle sığırdı Bakan Osman Aşkın Bak, 1.5 saatlik konuşmayı yarım saate böyle sığırdı
11:53
İsrail'in esir takası talebi sonrası görüşmeler yeniden başlıyor! Hamas lideri Heniyye Mısır'da İsrail'in esir takası talebi sonrası görüşmeler yeniden başlıyor! Hamas lideri Heniyye Mısır'da
11:27
Hollanda bu kavgayı konuşuyor! Aldatılan Türk kadın, hem kocasını hem sevgilisini dövdü Hollanda bu kavgayı konuşuyor! Aldatılan Türk kadın, hem kocasını hem sevgilisini dövdü

Son Dakika
13:07 Cezaevindeki Dilan Polat, ailesine mektup gönderdi: İyi değilim, boğuluyorum
12:30 İYİ Parti'den öğretmen atamalarında mülakatın kaldırılmasına yönelik kanun teklifi
12:06 Haberler.com, Gelin Damat Dergisi Ödül Töreni'nde Yılın Haber Sitesi seçildi
11:58 MSB'den Tuzla Piyade Okulu'ndaki Atatürk rozeti tartışmasına ilişkin açıklama: Olaya sebebiyet veren personel görevden uzaklaştırıldı
11:57 ''Saldırının azmettiricisi Emre'' diyen Halil Umut Meler'i zora sokacak görüntüler!
11:56 Bakan Osman Aşkın Bak, 1.5 saatlik konuşmayı yarım saate böyle sığırdı
11:53 İsrail'in esir takası talebi sonrası görüşmeler yeniden başlıyor! Hamas lideri Heniyye Mısır'da
11:27 Hollanda bu kavgayı konuşuyor! Aldatılan Türk kadın, hem kocasını hem sevgilisini dövdü
11:23 Memur ve emekli aylıklarında yüzde 50'lik artış bekleniyor! İşte zamlı maaşlar
11:20 Yoğun bakıma kaldırıldığı konuşulan Yıldız Tilbe'den yalanlama geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2023 13:31:59. #1.11#
SON DAKİKA: Eski Haiti Senatörü Moise suikastında ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement