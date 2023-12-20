Eski Haiti Senatörü Moise suikastında ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı

Eski Haiti Senatörü Joseph Joel John, 2021'de silahlı kişilerce evine düzenlenen saldırıda hayatını kaybeden eski Devlet Başkanı Jovenel Moise suikastına dahil olmaktan ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

CNN'in haberine göre, Florida'nın Güney Bölgesi Hakimi Jose Martinez, John'u, Moise suikastına dahil olmak suçundan müebbet hapis cezasına çaptırdı.

John, duruşmada, amacının Moise'i öldürmek olmadığını, eski Devlet Başkanı'nın sadece tutuklanmasını istediğini ifade etti.

Jamaika'da yakalanarak ABD'ye iade edilen eski Senatör, ekimde çıkarıldığı Miami Federal Mahkemesi'nde hakkındaki suçlamaları kabul etmişti.

Moise suikastı

Jovenel Moise, 7 Temmuz 2021'de silahlı kişilerce evine düzenlenen saldırıda hayatını kaybetmiş, eşi Martine Moise yaralanmıştı.

Moise'in öldürülmesinin ardından geçici Başbakan Claude Joseph, ülkede "acil durum" ilan etmişti.

Haiti hükümeti, suikasta ilişkin en az 40 kişiyi gözaltına almıştı. Suikast sanıklarının 8'i ABD mahkemelerince yargılanmayı beklerken, Joseph ile iki sanık daha ABD mahkemesince kendilerine yöneltilen suçlamaları kabul etmişti.

ABD, söz konusu suikast planının kısmen, Haitililerin yoğun olarak yaşadığı Florida'da yapılması ve suikast organizatörlerinin bazılarının ABD vatandaşı olması sebebiyle yargı yetkisine sahip.