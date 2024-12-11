Eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş CHP'den İhraç Edildi - Son Dakika
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Eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş CHP'den İhraç Edildi

CHP Yüksek Disiplin Kurulu, eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ı kesin ihraç kararıyla partiden çıkardı. Savaş, 'partinin temel ilkelerine aykırı davranışlarda bulunmak' suçlamasıyla disipline sevk edilmişti.

11.12.2024 16:19  Güncelleme: 16:20
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(ANKARA) - Eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) kararıyla CHP'den ihraç edildi.

CHP YDK, bugün Eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın kesin ihraç istemiyle disipline sevk doyasını inceledi. YDK, sözlü savunmasını dinlediği Savaş'ı Parti Tüzüğünün 68'inci maddesinin kesin çıkarma cezası gerektiren 1'inci fıkrasının (b) ve (d) bentlerinde yer alan "Partide aldıkları görev ve sorumlulukla ve üyelikle bağdaşmayan tutum ve davranışlarda bulunmak" ile "Partinin temel ilkelerine aykırı siyasal çalışmalara ve eylemlere katkıda bulunmak" suçlarından kesin ihracına oy birliğiyle karar verdi. CHP'den ihraca ilişkin paylaşılan bilgi notunda şu ifadeler yer aldı:

"Oy birliği ile karar verildi"

"Önceki dönem Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş hakkında, Merkez Yönetim Kurulumuzun (MYK) 6 Kasım 2024 tarihli sevk kararı YDK'mızın 11 Aralık 2024 günlü olağan toplantısında görüşülmüştür. YDK'mız, Lütfü Savaş'ın 3 Kasım 2024 tarihinde sosyal medyada yapmış olduğu paylaşımı, 'partide aldıkları görev ve sorumluluk ve üyelikle bağdaşmayan tutum ve davranışlarda bulunmak' ve 'partinin temel ilkelerine aykırı siyasal çalışmalara ve eylemlere katkıda bulunmak' eylemi olarak değerlendirmiş, kesin çıkarma cezası ile cezalandırılmasına oy birliği ile karar verilmiştir."

Eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Esenyurt Belediye Bşkanı Ahmet Özer'in tutuklanmasının ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "mücadele" başlattığını duyurarak, "Bugünün CHP'si DEM'lenmekle meşgul. Parti olarak terörle bağ kuran ve terörden siyasi rant devşirenleri her kim olursa olsun ya da hangi oluşum olursa olsun savunamayız" ifadesini kullanmıştı. Savaş, 3 Kasım'da İstanbul'da düzenlenen MYK toplantısında oybirliğiyle alınan kararla kesin ihraç istemiyle disipline sevk edilmişti.

Kaynak: ANKA

Lütfü Savaş, Politika, 3-sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş CHP'den İhraç Edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş CHP'den İhraç Edildi - Son Dakika
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