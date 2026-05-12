Demirtaş, Yüksekdağ ve Mızraklı'dan Diyarbakır'daki Barış Forumu'na Mesaj

(DİYARBAKIR) - Eski HDP Eş Genel Başkanları Figen Yüksekdağ, Selahattin Demirtaş ve eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Eşbaşkanı Selçuk Mızraklı, tutuklu bulundukları cezaevinden Diyarbakır'da düzenlenen Toplumsal Barış ve Özgürlük Forumu'na gönderdikleri mesajda, forumun barışa katkı sunması dileğinde bulunuldu.

Diyarbakır Büyükşehir Belediye'nin düzenlendiği ve 16 Mayıs'a kadar sürecek Toplumsal Barış ve Özgürlük Forumu, bugün yapılan açılış konuşmalarıyla başladı.

Çok sayıda davetlinin katıldığı foruma Eski HDP Eş Genel Başkanları Figen Yüksekdağ, Selahattin Demirtaş ve eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Eşbaşkanı Selçuk Mızraklı'nın gönderdiği mesajlar okundu.

Demirtaş ile Mızraklı'nın ortak gönderdikleri mesajında şunlar kaydedildi:

"Toplumsal Barış ve Özgürlük Forumu adıyla düzenlediğiniz anlamlı ve değerli buluşmanın başarılı geçmesini temenni ediyor, emeği gelen herkesi kutluyor, teşekkürlerimizi sunuyoruz. Yaşanan derin siyasal ve toplumsal çöküşten çıkışa ışık tutacak, yol gösterecek kıymetli tartışmalarla onurlu barış arayışına da büyük katkılar sunacağınıza olan inançla hepinize içten selam, sevgilerimizi gönderiyor, özgür yarınlarda bir arada olabilmeyi diliyoruz."

"UMUDU, YENİ BAŞLANGIÇLARI VE KURUCU MİSYONU ÖRGÜTLEMEK ELBETTE KOLAY DEĞİLDİR"

Eski HDP Eş Genel Başkanları Figen Yüksekdağ'ın mesajı ise şöyle:

"Gerçekleştirdiğiniz forumun, Türkiye halkları açısından hayati önem taşıyan bir süreçte, barışın toplumsallaşması çabalarına büyük katkı yapacağına inanıyorum. Toplumsallığın yerellikle eş anlamlı olduğunu düşünürsek, bu katkının anlamı daha öne çıkacaktır. Barış, özgürlük, demokrasi farkındalığının toplumun ana yaşam damarlarından kılcal damarlarına kadar yayılma iradesi temelden, yani yerelden büyüyecektir. Etkinliğinizin, Sayın Başkan Öcalan tarafından başlatılan Barış ve Demokratik Toplum süreci ve iradesini sahiplenen, güçlendiren bir verim ortaya çıkaracağına inanıyorum. Zira böylesi bir verim yükseltme etkinliğine çok ihtiyaç var. Umudu, yeni başlangıçları ve kurucu misyonu örgütlemek elbette kolay değildir. Ama her tür zorluk karşısındaki başarı deneyimlerimiz, rehberimiz ve güvencemizdir."