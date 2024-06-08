Eski HDP'li Belediye Başkanı dahil 6 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Eski HDP'li Belediye Başkanı dahil 6 şüpheli gözaltına alındı

Diyarbakır'da yürütülen PKK/KCK soruşturması kapsamında, eski HDP'li Ergani Belediye Başkanı Ahmet Kaya dahil 6 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin terör örgütüne finansman sağladığı, etkinliklere katıldığı ve örgütle ilişkili derneklere destek verdiği iddia ediliyor.

08.06.2024 17:29
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DİYARBAKIR'da yürütülen PKK/KCK soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda, aralarında eski HDP'li Ergani Belediye Başkanı Ahmet Kaya'nın da bulunduğu 6 şüpheli, gözaltına alındı.

Ergani ilçesinde Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından terör örgütü PKK/KCK'nın Ergani yapılanmasında yer aldıkları, örgütün talimatları doğrultusunda düzenlenen etkinliklere katıldıkları, örgütle iltisaklı derneklere finansman sağladıkları, öldürülen teröristlerin cenaze ile taziyelerine katıldıkları ve yakınlarını işe aldıkları iddiasıyla 7 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı. Eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonda, aralarında eski HDP'li Ergani Belediye Başkanı Ahmet Kaya'nın da bulunduğu 6 şüpheli gözaltına alındı, 1 şüphelinin de yakalanmasına çalışılıyor. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: DHA

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