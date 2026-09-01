Eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, Alihan Kuriş Soruşturmasında Ankara Adliyesi'nde İfade Veriyor
Eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, 'Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütü' soruşturması kapsamında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na ifade veriyor. Şahin, Sıhhiye'deki Ankara Adliyesi'ne protokol kısmından giriş yaptı. Soruşturma kapsamında, Şahin adına tahsisli aracın, tutuklu Hilmi Tuna Kuriş'in yurt dışına kaçırılmasına yönelik girişimde kullanıldığı tespit edilmişti.
(ANKARA) - Eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, "Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütü" soruşturması kapsamında, Ankara Adliyesi'nde Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na ifade veriyor.
"Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütü" soruşturması kapsamında, eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'in ifadesine başvuruldu. Şahin, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında ifade veriyor.
Şahin, Sıhhiye'deki Ankara Adliyesi'ne protokol kısmından giriş yaptı.
Soruşturma kapsamında, Şahin adına tahsisli aracın, tutuklu Hilmi Tuna Kuriş'in yurt dışına kaçırılmasına yönelik girişimde kullanıldığı tespit edilmişti.
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