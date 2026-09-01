Eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, 'Alihan Kuriş' soruşturmasında yurt dışına çıkış yasağıyla serbest - Son Dakika
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Eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, 'Alihan Kuriş' soruşturmasında yurt dışına çıkış yasağıyla serbest

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen 'Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütü' soruşturması kapsamında ifade veren eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, 'örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme' ve 'suçluyu kayırma' suçlarından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şahin, savcılık ifadesinde, tutuklu Hilmi Tuna Kuriş'in yurt dışına kaçırılmasında kullanılan aracın adına tahsisli olduğunu ancak en son haziranda kullandığını, ihbara ilişkin bilgisinin bulunmadığını iddia etti.

Eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin "Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütü" soruşturması kapsamında adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada "şüpheli" sıfatıyla çağrılan Şahin, ifade verdi.

Edinilen bilgiye göre, Şahin savcılık ifadesinde, Hilmi Tuna Kuriş ve Erhan Yılmaz'ı tanımadığını kaydederek, tutuklu Hilmi Tuna Kuriş'in yurt dışına kaçırılmasına yönelik girişimde kullanılan aracın adına tahsisli olduğunu ancak aracı en son haziran ayında kullandığını, sonrasında kimin kullandığını bilmediğini iddia etti.

Şahin, Hilmi Tuna Kuriş'in yurt dışına kaçırılmasına yönelik girişimde aracında yakalanan Melih Özmen'i tanıdığını, Özmen'in şirketinden araba kiraladığını ve plakayı adına tahsis ettirdiğini belirterek, aracı İstanbul'a gittiğinde kullandığını, kullanmadığında ise şirket sahibinde olduğunu söyledi.

Aracı Mehmet Özmen'in kullanıp kullanmadığını bilmediğini ifade eden Şahin, adına tahsisli araçların amacı dışında kullanılmaması konusunda uyarılarda bulunduğunu savundu.

"İhbara ilişkin bilgim ve duyumum olmadı"

Şahin ayrıca Süleyman Hilmi Kalcı'nın Belarus'tan kadınları Türkiye'ye getirerek fuhuş organizasyonlarında kullandığı, bürokratları gizli kamerayla görüntüleyerek şantaj yaptığı, bazı kamu ihalelerinin bu yöntemle yönlendirildiği, Mehmet Özmen'in bu organizasyonların getir götür işlerini, Nevzat Büküm'ün ise elektronik şirketlerinin ihale işlerini yaptığı ihbarına ilişkin sorular üzerine şu beyanda bulundu:

"Ben Temmuz 2011-2013 arasında bakanlık yaptım. İhbara ilişkin bilgim ve duyumum olmadı. İhbarda adı geçen Süleyman Hilmi Kalcı'yı tanırım, kendisi Belarus'ta yaşamaktadır. Orada telefon bayisi vardır. Belarus'ta ülkenin siyasileri ile bağlantısı olduğunu bilirim. Orada 'Alex' ismini kullanıp kullanmadığını bilmiyorum. 2011-2019 yılları arasında Süleyman Hilmi Kalcı'yla irtibatım vardı. Kendisiyle en son 2019 yılında görüştüm. Kendisinin Belarus'tan kadın getirdiğini ve fuhuş yaptırdığını bilmiyorum. Benim bu konuyla hiçbir irtibatım yoktur."

Mehmet Özmen'in çocukluk dönemlerinde Kuriş örgütünün ilgili olduğu cemaatin kurslarında okuduğuna dair bilgisi bulunduğunu dile getiren Şahin, "Kuriş örgütüne yönelik operasyon başladıktan sonra basında, topluluktan birilerinin belli yerlerde toplandıklarına dair bilgiler gördüm. Bunun üzerine Ömür Yücel'i aradım ve Özmen'in geçmişindeki bağı söyleyerek protesto eylemlerine katılmaması konusunda uyardım. Yücel de bana Özmen'i uyardığını söyledi." ifadelerini kullandı.

Adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Şahin, eski danışmanı Ömür Yücel'in ifadesinde iddia ettiği hususlara ilişkin ise Belaruslu kişilerin ülkeye girişlerine yardımcı olmadığını ve bu konuda Yücel'e talimat vermediğini savundu. Şahin şunları kaydetti:

"Kendisi ifadesinde bu işlemleri benim bilgim dahilinde yaptığını beyan etmiş ise de bunlardan benim kesinlikle bilgim ve haberim yoktur. İlk defa şu anda bunları duydum. Ömür Yücel ile husumetim yoktur. Neden aleyhimde ifade verdiğini anlamış değilim. Süleyman Hilmi Kalcı'yla 2019'dan beri iletişimim yoktur. Ömür Yücel'in neden şahısla iletişimimin olduğuna dair beyanda bulunduğunu anlayamadım. İkisi arasındaki iletişimi bilmiyorum."

Savcılık ifadesinin ardından "örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme" ve "suçluyu kayırma" suçlarından adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen Şahin, çıkarıldığı mahkemece "yurt dışına çıkış yasağı" şartıyla serbest bırakıldı.

Olayın geçmişi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen "Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütü" soruşturması kapsamında Şahin'in adına tahsisli olduğu belirlenen aracın, tutuklu Hilmi Tuna Kuriş'in yurt dışına kaçırılmasına yönelik girişimde kullanıldığı tespit edilmişti.

Şahin'in adına tahsisli 2 araç da incelemeye alınmış, araçların örgüt tarafından kullanıldığının tespitinin ardından Şahin, ifadesi alınmak üzere adliyeye çağırılmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, 'Alihan Kuriş' soruşturmasında yurt dışına çıkış yasağıyla serbest - Son Dakika

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