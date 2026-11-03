Eski İsrail Genelkurmay Başkanı'ndan "Gazze'ye attığımız bombalar İsrailli esirleri öldürdü" itirafı - Son Dakika
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Eski İsrail Genelkurmay Başkanı'ndan "Gazze'ye attığımız bombalar İsrailli esirleri öldürdü" itirafı

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Eski İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, ordunun Gazze Şeridi'ne attığı bombaların İsrailli esirlerin ölümüne yol açtığını söyledi.

Eski İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, ordunun Gazze Şeridi'ne attığı bombaların İsrailli esirlerin ölümüne yol açtığını söyledi.

Jerusalem Post gazetesinde yer alan habere göre, 2023'te Gazze'ye yönelik saldırılar sırasında görev yapan ve 2025'te istifa eden Halevi, ABD'nin New York kentindeki Yahudi Mirası Müzesi'nde düzenlenen bir konferansta yaptığı konuşmada, İsrail ordusunun Gazze'ye saldırıları sırasında "bazı hatalar yaptığını" itiraf etti.

Gazze'de binlerce sivilin öldürülmesine değinmeyen ve "Maalesef bazı hatalar yaptık. Bombalarımız İsrailli esirleri öldürdü." ifadelerini kullanan Halevi, "Bunlar tabii ki kasıtlı değildi, orada esirlerin bulunduğunu bilmiyorduk." diye konuştu.

Halevi, İsrailli esirlerin geri getirilmesi amacıyla Gazze'ye kara saldırıları düzenlenmesi konusunda siyasi yönetimi ikna etmesinin ise uzun zaman aldığını söyledi.

Ekim 2023'teki başarısızlıkların araştırılması için resmi bir soruşturma komisyonu kurulması yönündeki taleplere ilişkin Halevi, İsrail'in soruşturmayı tamamlaması ve "zor soruları" sorması gerektiğini söyledi.

"Öncelik sıralamamız; önce İran ardından Hizbullah, sonra Hamas'tı"

Ekim 2023'ten önce İsrail ordusunun önceliklerinin İran ve Lübnan'daki Hizbullah olduğunu söyleyen Halevi, Hamas'ın ise "daha az acil bir tehdit" olarak görüldüğünü belirtti.

Halevi, "Gazze'de bir savaş yürütmemiz gerekiyordu ancak öncelik sıralamamız şöyleydi; önce İran, ardından Hizbullah. Sonrasında Hamas geliyordu. Çünkü Hamas'ın bu büyüklükte bir operasyon gerçekleştirmeyi planladığını bilmiyorduk." ifadelerini kullandı.

Eski İsrail Genelkurmay Başkanı Halevi, Aksa Tufanı'ndaki başarısızlığı yönündeki eleştirilerin ardından istifa etmişti.

Kaynak: AA
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