Eski İsrail Savunma Bakanı Gantz: İsrail askerleri eğitimsiz değil

Eski İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz, İsrail askerlerinin eğitimsiz olduğunu düşünenler olduğunu ancak Gazze savaşının bunun aksini gösterdiğini savundu.

Gantz, Tel Aviv'deki Savunma Bakanlığı binasından yaptığı açıklamayı Facebook hesabından paylaştı.

"Bazıları İsrail ordusunun, karadan Gazze'ye giremeyeceğini, askerlerin eğitimli olmadığını ve kara, hava ve deniz kuvvetlerinin birlikte nasıl çalışacağını bilmediğini zannediyordu ancak gerçekler bunun aksini gösterdi." diyen Gantz, "savaşa güçlü başladıklarını ve sonraki adımların da güçlü ve derin olacağını belirtti.

Gazze'deki savaşın, Genelkurmay Başkanının sunduğu planlara göre devam ettiğini ve benzersiz sonuçlar alındığını kaydeden Gantz, Hamas'a büyük zarar verdiklerini öne sürdü.

İsrail ordusu daha önce birkaç kez Gazze'deki bazı askerlerinin "dost ateşiyle" öldüğünü duyurmuştu.

İsrail ordusu radyosunun 12 Aralık'ta askeri kaynaklara dayandırdığı haberde, Gazze'deki kara saldırılarında 20 İsrail askerinin "dost ateşi" sonucu öldüğü kaydedilmişti.

Yanlışlıkla vurulan asker sayısının, Gazze'deki çatışmalarda ölen 100'den fazla İsrail askerinin yaklaşık beşte birini oluşturduğuna işaret edilen haberde, 13 askerin Filistinli direnişçi zannedildiği için öldürüldüğü belirtilmişti.