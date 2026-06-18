Eski İsrail Yetkililerinden Netanyahu'ya Uyarı - Son Dakika
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Eski İsrail Yetkililerinden Netanyahu'ya Uyarı

18.06.2026 16:44
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Üst düzey eski yetkililer, Netanyahu'ya Batı Şeria'daki Filistinlilere yönelik şiddete karşı acil adım atma çağrısında bulundu.

İsrail'de aralarında eski başbakanlar, genelkurmay başkanları ve istihbarat teşkilatlarının yöneticilerinin de yer aldığı çok sayıda üst düzey yetkili, Başbakan Binyamin Netanyahu'ya ortak bir mektup göndererek işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere yönelik yerleşimci şiddetine karşı acil ve kararlı adımlar atılması çağrısında bulundu.

Haaretz gazetesinin haberine göre, mektupta, Netanyahu liderliğindeki aşırı sağcı hükümetin Batı Şeria'da Filistinlilere yönelik yerleşimci şiddetini engellemek için hiçbir adım atmadığı, aksine bazı bakanların bu şiddet eylemlerine mali ve lojistik destek sağladığı vurgulandı.

İsrail işgali altındaki Batı Şeria'da son yıllarda Filistinlilere yönelik saldırı, yağma ve şiddet olaylarının ayrıntılı bir şekilde listelendiği mektupta, söz konusu yasa dışı eylemlere karşı net bir duruş sergilenmesi istendi.

İsrailli çok sayıda üst düzey eski yetkilinin imzaladığı ve "son uyarı" olduğu belirtilen mektupta şu ifadelere yer verildi:

"Bu mektup bir uyanış çağrısı ve son bir uyarıdır. Son yıllarda Filistinli köylülerin ve çobanların öldürüldüğü, yaralandığı, mülklerinin yüzlerce genç Yahudi suçlu tarafından zalimane bir şiddetle tahrip edilip yağmalandığı Batı Şeria'da yaygın olan Yahudi terörünü derhal ortadan kaldırmak için gerekli tüm önlemleri almanızı talep ediyoruz."

"Netanyahu ve hükümet Yahudi terörünü önlemek için hiçbir şey yapmıyor"

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin giderek artan saldırı ve şiddet eylemlerini "parçalanmış ailelerden gelen yaklaşık 70 çocuğun ağaç kesmesi ve ev yakmaya çalışması" ifadeleriyle küçümsediği hatırlatılan mektup şöyle devam etti:

"Başbakan ve tüm hükümet bakanları, Batı Şeria'daki Yahudi terörünü ortadan kaldırmak için hiçbir şey yapmamıştır ve yapmamaktadır."

Mektubu imzalayanlar arasında eski İsrail başbakanları Ehut Olmert ile Ehud Barak, eski Genelkurmay başkanları Moşe Yalon ile Dan Halutz, eski Mossad Direktörü Tamir Pardo, iç istihbarat teşkilatı Şin Bet'in eski şefleri Carmi Gillon ve Yaakov Peri'nin yanı sıra yargı bürokrasisi ve askeri kurumların çok sayıda üst düzey eski yetkilisi yer aldı.

Mektubun Başbakan Netanyahu, Savunma Bakanı Yisrael Katz, Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, Şin Bet şefi David Zini ve Polis Komiseri Danny Levy'e de gönderildiği aktarıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Eski İsrail Yetkililerinden Netanyahu'ya Uyarı - Son Dakika

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