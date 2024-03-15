Eski Japonya Kıdemli Adalet Bakan Yardımcısı Oy Satın Almaktan Hapis Cezasına Çarptırıldı

Berlin Duvarı'ndan kaçmaya çalışan kişiyi öldürme suçlamasıyla yargılanan Stasi mensubu

Doğu Almanya'nın istihbarat örgütü Stasi'nin eski bir mensubu, 50 yıl önce Berlin Duvarı'ndan kaçmak isteyen bir kişiyi öldürme suçlamasıyla yargılanmaya başladı. Stasi teğmeni olan 80 yaşındaki Alman vatandaşı, suçlamayı reddetti. Polonyalı itfaiyeci Czeslaw Kukuczka, Batı Berlin'e kaçarak yeni bir hayat kurmayı hedefliyordu. Ancak Doğu Berlin'de sırtından vurularak hayatını kaybetti. Olayın ardından gizlenmeye çalışılan bu suç, 2016'da bulunan yeni kanıtlarla tekrar gündeme geldi ve şüpheliye yönelik suçlama kasten adam öldürme olarak belirlendi.