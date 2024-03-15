Eski Japonya Kıdemli Adalet Bakan Yardımcısı Oy Satın Almaktan Hapis Cezasına Çarptırıldı

Eski Japonya Kıdemli Adalet Bakan Yardımcısı ve eski iktidar milletvekili Kakizawa Mito, Tokyo'daki yerel seçimde "oy satın aldığı" suçlamasıyla yargılandığı davada 2 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Başkentin Koto ilçesinde Nisan 2023 yerel seçiminde "oy satın almakla" suçlanan eski Kıdemli Adalet Bakan Yardımcısı ve eski Liberal Demokrat Parti (LDP) Milletvekili Kakizawa hüküm giydi.
Tokyo Bölge Mahkemesinin kararında, 53 yaşındaki Kakizawa'nın, seçimde toplamda 2,8 milyon yenlik (19 bin dolar) "yasa dışı finansman sağlama" dahil kamu seçim yasasını ihlal ettiğine hükmedildi.
Mahkeme kararına göre Kakizawa 5 yıl ertelemeli 2 yıl hapse mahkum edildi.
Hakim Heyeti Başkanı Mukai Katsuko, kararda "(Kakizawa'nın) Suç teşkil eden eylemleri kötü niyetli suçlar ve (bunlar) halkın, 'demokrasinin temeli' seçimlerin adilliğine yönelik güvenini sarstı." ifadesini kullandı.
İtiraf etmişti
Kakizawa, daha önceki duruşmada, "hiçbirine itiraz etmeme kararı aldığı" aleyhindeki suçlamaları kabul ettiğini belirterek, "ağır sorumluluk" taşıdığını dile getirmişti.
Seçim döneminde desteklediği aday Kimura Yayoi lehine, belediye meclisi üyeleri dahil 10 kişiye, yasa dışı kampanya finansmanı sağladığı suçlamalarını kabul eden Kakizawa, eylemlerinin birçok insana büyük acı yaşattığını söylemişti.
Seçimde, Koto Belediye Başkanı seçilen Kimura Yayoi, "oy satın alma" iddiaları nedeniyle, birkaç ay sonra görevinden istifa etmişti.
Temsilciler Meclisine 5 dönem seçilen Kakizawa, altında çalışan sekreterleriyle Aralık 2023'te gözaltına alınmıştı.
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