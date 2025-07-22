Eski Kaymakama 70 Yıl Hapis Cezası

Adana Bölge Adliye Mahkemesi 20. Ceza Dairesi, ihale varmış gibi bazı kişilerden para aldığı iddiasıyla tutuklanan eski Yüreğir Kaymakamı Mustafa Kılıç'a "nitelikli dolandırıcılık" suçundan 70 yıl hapis ve bir sanığa 50 yıl 10 ay hapis cezası verilmesi ile diğer sanığın beraat ettirilmesini hukuka uygun buldu.

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesince, 28 Nisan'daki karar duruşmasında, tutuklu sanıklardan Kılıç'ın 70 yıl hapis ve 601 bin lira para cezası, kendisini kamu görevlisi gibi gösterip aracılık yaptığı öne sürülen Ö.A'nın da 50 yıl 10 ay hapis ve 408 bin lira adli cezasına çarptırıldığı, tutuksuz iş insanı P.Y'nin ise beraat ettirildiği hükme ilişkin istinaf incelemesi Adana Bölge Adliye Mahkemesi 20. Ceza Dairesince tamamlandı.

Kararda, yerel mahkemenin hükmünde usule ve esasa ilişkin hukuka aykırılık bulunmadığı belirtildi.

Yargılama sürecinin ve toplanan delillerin hukuka uygun olduğu ifade edilen kararda, şu değerlendirmede bulunuldu:

"Suç vasfının tayininde, cezaların belirlenmesinde, cezayı artırıcı ve azaltıcı sebeplerin nitelik ve derecesinin takdirinde, savunmaların inandırıcı gerekçelerle reddedilmesinde ve incelenen dosyaya göre verilen hükümde eleştiriler dışında bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, ispat bakımından değerlendirmenin yerinde olduğu, eylemin doğru nitelendirildiği, kanunda öngörülen suç tipine uyduğu ve cezanın kanuni bağlamda uygulandığı görüldüğünden, sanıklar ve müdafilerinin istinaf itirazları yerinde görülmeyip başvurularının reddine karar verilmiştir."

Kararda Kılıç ve Ö.A'nın, suçu işledikleri yönünden kuvvetli şüphesinin olması ve adli kontrol hükümlerinin yetersiz kalacağı gerekçesiyle tutuklama kararının orantılı olduğu anlatıldı.

Dava dosyası, Yargıtay'a gönderildi.

Dava süreci

Yüreğir'de 12 Eylül 2022'den 24 Ağustos 2023'e kadar kaymakam olarak görev yapan Mustafa Kılıç, kentte ihale varmış gibi bazı kişilerden para alıp dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla tutuklanmıştı. Kılıç'ın "kamu kurum ve kuruluşları ve benzeri tüzel kişiliklerin araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan 16 kez olmak üzere 160 yıla, tutuklu sanık Ö.A'nın 9 kez olmak üzere 90 yıla ve tutuksuz sanık P.Y'nin 2 kez olmak üzere 20 yıla kadar hapisle cezalandırılması talebiyle hazırlanan iddianame, Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesince 28 Nisan'da görülen karar duruşmasında sanıklardan Kılıç, "kamu kurum ve kuruluşları ve benzeri tüzel kişiliklerin araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan 70 yıl hapis ve 601 bin lira adli para cezasına, Ö.A. da 50 yıl 10 ay hapis ve 408 bin lira adli cezasına çarptırılmış, P.Y'nin ise "yüklenen suçun, sanık tarafından işlendiğinin sabit olmaması" gerekçesiyle beraatine, sanıkların mevcut hallerinin devamına hükmedilmişti.

Heyet, Kılıç hakkında "belgede sahtecilik" suçundan Adana Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına karar vermişti.