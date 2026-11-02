Eski Kolombiya lideri Petro, İsrail partilerine seçim sonrası barış için çağrı yaptı

Eski Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, İsrail'deki partilere seslenerek bölgede barışı esas alan ortak bir demokratik mutabakatın kurulması çağrısında bulundu.

Petro, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, İsrail'de sandıktan koalisyon belirsizliğinin çıktığı 27 Ekim seçimlerinin ardından İsrail muhalefetine ve İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden partilere seslendi.

Bölgede barışı esas alan ortak bir demokratik mutabakatın kurulması çağrısında bulunan Petro, "İsrail'in demokratik Yahudi halkı ile İsrail'de yaşayan Arap/Filistin halkı, demokrasiyi, barışı ve insanlığı benimseyen bir hükümetin kurulmasına imkan tanıyacak bir toplumsal mutabakatı sağlamalıdır." ifadesini kullandı.

Petro, iki devletli çözüme işaret ederek, şunları kaydetti:

"Gümrük ve yönetim bağlamında Gazze'yi de kapsayan mevcut Filistin topraklarındaki unsurlar, İsrail'de yaşanacak olası bir hükümet değişimi durumunda tek ve demokratik bir Filistin hükümetini konsolide etmek üzere kendi aralarında koordinasyonu sağlamalıdır. Böylece, hem İsrail hem de Filistin olmak üzere sınırlarında barışın, topraklarında tam egemenliğin hüküm sürdüğü iki devletin varlığını öngören ve BM tarafından onaylanıp yürürlüğe konan barış anlaşmaları yeniden hayata geçirilmelidir."

İsrail'de 27 Ekim'de yapılan seçimlerde, kesinleşmemiş resmi sonuçlara göre, Netanyahu liderliğindeki iktidar bloğu 53 ve Eisenkot öncülüğündeki muhalefet bloğu 48 milletvekili sayısına ulaşmış, böylece iki blok da 120 sandalyeli İsrail Meclisi'nde koalisyon kurmak için gerekli 61 milletvekili sayısına ulaşamamıştı.

İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden partiler ise 19 milletvekili çıkararak büyük bir başarı elde etmiş ve Meclis aritmetiğinde kilit bir konuma gelmişti.