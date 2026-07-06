Kuşadası Belediyesi'nden Werner Arndt'a "Fahri Hemşehrilik" Ünvanı - Son Dakika
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Kuşadası Belediyesi'nden Werner Arndt'a "Fahri Hemşehrilik" Ünvanı

06.07.2026 17:55  Güncelleme: 18:31
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Almanya'nın Marl kenti eski Belediye Başkanı Werner Arndt, Kuşadası ile 25 yılı aşkın süredir devam eden kardeş şehir ilişkilerine katkılarından dolayı Kuşadası Belediye Meclisi kararıyla fahri hemşehrilik ünvanı aldı.

(AYDIN) - Eski Marl Belediye Başkanı Werner Arndt'a, Almanya'nın Marl kenti ile Kuşadası arasında 25 yılı aşkın süredir devam eden kardeş şehir ilişkilerine sunduğu katkılar dolayısıyla Kuşadası Belediye Meclisi'nin kararıyla fahri hemşehrilik ünvanı verildi.

Kuşadası Belediye Başkan Vekili Tahsin Demirtaş'ı makamında ziyaret edene eski Marl Belediye Başkanı Arndt'a fahri hemşehrilik ünvanı takdim edildi. Ziyarette konuşan Arndt, bu anlamlı ünvana layık görülmekten büyük mutluluk ve onur duyduğunu, kendisine verilen ünvanın hayatındaki en anlamlı onurlardan biri olduğunu belirterek, Kuşadası'nın artık kendisi için ikinci bir memleket olduğunu ifade etti.

Kardeş şehir ilişkisinin yalnızca iki belediye arasındaki resmi bir iş birliği olmadığını vurgulayan Arndt, yıllar içinde kurulan dostlukların, karşılıklı güvenin ve ortak çalışmaların iki kent arasında güçlü bağlar oluşturduğunu söyledi. Barışın, demokrasinin ve insan haklarının korunmasında yerel yönetimlerin önemli bir rol üstlendiğini belirten Arndt, kentler arasında kurulan köprülerin farklı kültürleri bir araya getirerek kalıcı dostluklara katkı sunduğunu dile getirdi.

Marl ile Kuşadası arasında 2000 yılında kurulan kardeş şehir ilişkisinin kültürel ve sosyal açıdan önemli kazanımlar sağladığını ifade eden Arndt, bugüne kadar gerçekleştirilen ortak kültür etkinlikleri ve gençlik projelerinin halklar arasındaki dostluğu güçlendirdiğini söyledi. Özellikle Kuşadası Belediyesi'nin düzenlediği Uluslararası Gençlik Festivali'nin, farklı ülkelerden gençleri barış ve karşılıklı anlayış ortak paydasında buluşturduğunu belirterek belediyeye teşekkür etti.

Konuşmasında Demirtaş'a, belediye meclisi üyelerine ve belediye çalışanlarına teşekkür eden Werner Arndt, tutuklu bulunan Kuşadası Belediye Başkan Ömer Günel'e de özel olarak teşekkür etti. Fahri hemşehrilik ünvanına layık görülmesini önerenin Günel olduğunu ifade eden Arndt, Günel'in bugün törende bulunamamasının üzüntüsünü dile getirerek, "Sevgili Ömer, bu onurun bana verilmesini öneren sendin. Bugün neden aramızda bulunamadığını hepimiz biliyoruz. Kalbimiz ve düşüncelerimiz Ömer Günel ve ailesiyle birliktedir. En büyük dileğim en kısa zamanda sağlıklı ve özgür bir şekilde yeniden bir araya gelmemizdir" dedi.

Werner Arndt, kendisine verilen ünvanı, 25 yılı aşkın süredir Marl ile Kuşadası arasındaki kardeş şehir ilişkisine emek veren herkese ithaf ettiğini belirtti. Konuşmasını, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün, "Yurtta sulh, cihanda sulh" sözüyle tamamlayan Arndt, bundan sonra da iki kent arasındaki dostluğu güçlendirmek ve Türkiye ile Almanya arasındaki iş birliğine katkı sunmak için çalışmayı sürdüreceğini kaydetti.

Ziyaret, Werner Arndt'a ünvanın yanı sıra Kuşadası Belediyesi'nin kent kartı olan Adalı Kart'ın da takdim edilmesiyle sona erdi. Adalı Kart sahibi olan Arndt, artık Kuşadası'nın bir "Adalı"sı olmaktan büyük gurur duyduğunu ifade etti.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Kuşadası Belediyesi'nden Werner Arndt'a 'Fahri Hemşehrilik' Ünvanı - Son Dakika

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