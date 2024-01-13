ESKİ MİT Kontraterör Dairesi Başkanı Mehmet Eymür hayatını kaybetti

ESKİ MİT Kontraterör Dairesi Başkanı Mehmet Eymür, KOAH tedavisi gördüğü Çam Sakura Hastanesi'nde bu sabah hayatını kaybetti.

81 yaşındaki Mehmet Eymür, bir süredir Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde KOAH nedeniyle tedavi görüyordu. Durumu kötüleşen Eymür'ün entübe edilmişti. Eymür, bu sabah hayatını kaybetti.