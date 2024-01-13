ESKİ MİT Kontraterör Dairesi Başkanı Mehmet Eymür hayatını kaybetti

ESKİ MİT Kontraterör Dairesi Başkanı Mehmet Eymür, KOAH tedavisi gördüğü Çam Sakura Hastanesi'nde bu sabah hayatını kaybetti.

81 yaşındaki Mehmet Eymür, 13 Aralık'ta Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne KOAH tedavisi için nakledildi.

15 Aralık'tan bu yana da yoğun bakım ünitesinde tedavi görüyordu. Durumu kötüleşen Eymür, entübe edilmişti. KOAH'nın yanı sıra parkinson ve demans hastası da olan Eymür, bu sabah saat 08.55'te hayatını kaybetti.