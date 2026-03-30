Eski MİT Mensubu Tutuklandı

TUTUKLANDI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından Suriye'de yakalanarak getirilen eski MİT mensubu Önder Sığırcıkoğlu isimli şüpheli Cumhuriyet Başsavcılığımızca TCK'nın 328/1 maddesi kapsamında 'siyasal ve askeri casusluk' ile 330/1 maddesi kapsamında 'gizli kalması gereken bilgileri açıklama' suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında 29.03.2026 tarihinde gözaltına alınmış, ifade işlemlerinin akabinde 30.03.2026 tarihinde sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanmıştır" denildi.

Umutcan ÖREN/ANKARA,