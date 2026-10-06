Eski MKE Yönetim Kurulu Başkanı İsmet Sayhan askeri casusluk davasında tahliye edildi

'ASSAN Group'a yönelik 'askeri casusluk' davasında eski Makine ve Kimya Endüstrisi Yönetim Kurulu Başkanı İsmet Sayhan'ın tahliyesine karar verildi. Duruşma ileri bir tarihe ertelendi.

'ASSAN Group'a yönelik, aralarında eski MKE Başkanı İsmet Sayhan'ın da bulunduğu 5 sanığın 'Devletin güvenliğine ilişkin belgeleri amacı dışında kullanma, hile ile alma ve çalma' suçlarından 10 yıldan 36 yıla kadar değişen hapis cezası istemiyle yargılandığı 'askeri casusluk' davasının görülmesine devam edildi. İstanbul 28'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuksuz sanıklar Mesut Ateş, Emin Öner ve Gürcan Okumuş ile taraf avukatları katıldı. Tutuklu sanık İsmet Sayhan ise duruşmaya SEGBİS (Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi) aracılığıyla bağlandı.

ADLİ KONTROLLERİN KALDIRILMASINI İSTEDİLER

Tutuksuz sanık Mesut Ateş savunmasında, "Kelepçeyle beraber ev hapsindeyim. Bazı sağlık sorunlarım oldu. İzin alarak hastaneye gittim ama bir sıkıntı olacak, gidemeyeceğim diye korkuyorum. Ev hapsimin kalkmasını talep ediyorum" dedi. Tutuksuz sanık Emin Öner ise ev hapsi adli kontrol tedbirinin kaldırılmasını istedi. Öner ayrıca şahsi malvarlığı üzerindeki tedbirin ve şirketleri üzerindeki kayyumun kaldırılmasını talep etti. Tutuksuz sanık Gürcan Okumuş, "Kirada oturuyorum, 2 çocuk babasıyım. Savunma sanayisinde böyle bir dava sürerken çalışmayı düşünürken zaten tedirgin oluyorum. Çok uzun süredir yönetici olarak çalıştım. Bu sebeple mühendis olarak çalışmam mümkün değil. Yurt dışı çıkış yasağı olan bir yöneticiyle de kimse çalışmıyor. Büyük bir mağduriyet yaşıyorum. Hem yurt dışı çıkış yasağımın kaldırılmasını hem de daha sonrasında beraatimi talep ediyorum" dedi.

'TAHLİYEMİ TALEP EDİYORUM'

Tutuklu sanık İsmet Sayhan ise, "Daha önce ayrıntılı beyanlarda bulundum, kısa bir beyanda bulunacağım. İddianamede her sanığın ismi belirtilerek o sanıklara yüklenen suçlar ve eylemler ayrı ayrı belirtilmiş. Benimle ilgili olarak da Makine ve Kimya AŞ'nin dilekçesi alınarak 4 durum belirlenmiştir. İddia makamı da söz konusu 4 durumu aynen almıştır. TCK'nın 326'ncı maddesi kapsamında bu 4 durum değerlendirilemez. Bu kapsamda herhangi bir şekilde suç oluşturması da mümkün değil. Şahsıma yönelik suçlamalarla ilgili tüm deliller toplanmış durumda. Tahliyemi talep ediyorum" dedi.

İSMET SAYHAN'IN TAHLİYESİNE KARAR VERİLDİ

Mahkeme heyeti, tutuklu sanık İsmet Sayhan'ın tahliyesine karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.