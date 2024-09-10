Eski MSB Genel Sekreteri Ümit Yalım'a hakaret davasında savcı cezalandırma talep etti

Güncel

HABER: MEHMET OFLAZ

(ANKARA) - " Ege'de 20 ada ve 2 kayalığın Yunanistan tarafından işgal edildiğini" iddia eden eski Milli Savunma Bakanlığı Genel Sekteri emekli Kurmay Albay Ümit Yalım'ın dönemin Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin'e hakaret ettiği gerekçesiyle açılan davada, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, esas hakkındaki mütalaasında Yalım'ın cezalandırılmasını talep etti. Yalım, 12 Eylül'de bir kez daha hakim karşısına çıkacak. Bu duruşmada, kararın çıkması bekleniyor.

Eski MSB Genel Sekreteri Ümit Yalım, " Süleyman Soylu, Yunan vatandaşı vali ve belediye başkanlarını neden görevden almıyor" ve "Kuva-yı İnzibatiye saldırıya geçti" başlıklı iki yazı kaleme aldı. Jandarma Genel Komutanı Arif Çetin'in avukatı eski AK Parti Çankaya İlçe Başkanı Alaaddin Varol, Yalım'ı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayet etti. Yalım hakkında Arif Çetin'e hakaret ettiği gerekçe gösterilerek başsavcılık tarafından soruşturma başlatıldı ve akabinde dava açıldı.

19 Aralık 2023 tarihinde Ankara 33. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmada Yalım savunmasında özetle, " Türkiye'nin batısındaki topraklarımız/adalarımız, Ankara'dan değil Atina'dan yönetiliyor. Türkiye adım adım Filistin oluyor. Türk milleti adına beraatımı talep ediyorum. Kahrolsun işgalci Yunanistan, yaşasın Türkiye Cumhuriyeti" ifadelerini kullanmıştı.

Savcı, Yalım'ın cezalandırılmasını talep etti

ANKA Haber Ajansı'nın edindiği bilgiye göre, Cumhuriyet Savcısı, esas hakkında mütalaasında; Ege'de 20 ada ve 2 kayalığın Yunanistan tarafından işgal edildiğini iddia eden eski MSB Genel Sekteri Ümit Yalım'ın dönemin Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin'e hakaret ettiği gerekçesiyle cezalandırılmasını talep etti. Savcı, Yalım'ın dönemin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Sahil Güvenlik Komutanı Koramiral Ahmet Kendir'e hakaret ettiği gerekçesiyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmasına da talep etti.

"Çetin'in şeref, onur ve saygınlığı rencide edildi..."

ANKA Haber Ajansı'nın ulaştığı mütalaada, özetle şöyle denildi:

"Tüm dosya kapsamı birlikte değerlendirildiğinde sanığın Türk Ceza Kanunu'nun 6. maddesi uyarınca kamu görevlisi sayılan katılana yürüttüğü kamu görevi sebebiyle aleni bir şekilde şeref, onur ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil ve olgu isnat etmek suretiyle üzerine atılı 'sesli, yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret suçu'nu işlediği taraf beyanları, şikayet dilekçesi, ekran görüntüleri, nüfus ve adli sicil kayıtları ile tüm dosya kapsamından anlaşılmakla; sanığın Türk Ceza Kanunu'nun 125/2 maddesi delaletiyle 125/1, 3-a, 4 maddeleri uyarınca cezalandırılmasına, sanık hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 53. maddesinde belirtilen güvenlik tedbirlerinin uygulanmasına, UYAP kayıtlarının incelenmesinde sanığın yaptığı paylaşımda katılan ile birlikte yer alan Süleyman Soylu ve Ahmet Kendir'e yönelik eylemi nedeniyle herhangi bir soruşturma ve kovuşturma yürütülmediği anlaşılmakla yasal gereğinin takdir ve ifası için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmasına karar verilmesi kamu adına talep ve mütalaa olunur."

Edinilen bilgiye göre, Ümit Yalım, 12 Eylül'de bir kez daha hakim karşısına çıkacak. Bu duruşmada kararın çıkması bekleniyor.