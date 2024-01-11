Eski Nijerya Enerji Bakanı Olu Agunloye Yolsuzluk Suçundan Hapsedildi

Eski Nijerya Enerji Bakanı Olu Agunloye'nin "yolsuzluk" suçundan hapsedildiği bildirildi.
Ulusal basındaki haberlere göre, Ekonomik ve Mali Suçlar Komisyonu (EFCC), Agunloye'yi yolsuzluk suçlamasından başkent Abuja'daki Federal Yüksek Mahkemeye çıkardı.
Yargıç Donatus Okorowo, Agunloye'yi suçlu bularak, kefalet koşullarının yerine getirilmesine kadar Kuje cezaevinde hapsedilmesine karar verdi.
Öte yandan Agunloye tüm suçlamaları reddetti.
EFCC, 13 Aralık'ta Agunloye'nin ülkedeki Mambilla hidroelektrik projesiyle ilgili 6 milyar dolarlık yolsuzluk iddiası nedeniyle arandığını ilan etmişti. EFCC, 20 Aralık'ta Agunloye'yi yakalanarak gözaltına alındığını duyurmuştu.
Ülkede 1999-2003 yıllarında Enerji Bakanlığı yapan Agunloye, tartışmalı Mambilla projesinde harcanması gereken paraların büyük bir kısmını zimmetine geçirmekle suçlanıyor.
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