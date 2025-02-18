Eski Nişanlısı Tarafından Öldürülen Beyza Akdoğan Son Yolculuğuna Uğurlandı

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NEVŞEHİR'de 2 ay önce ayrıldığı eski nişanlısı Mustafa Baltaş'ın (26) pompalı tüfekle vurarak öldürdüğü Beyza Akdoğan (21), son yolculuğuna uğurlandı.

Olay, dün akşam saatlerinde, Cevher Dudadev Mahallesi Yasemin Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre; nişanlı olan Beyza Akdoğan ile Mustafa Baltaş, yaklaşık 2 ay önce ayrıldı. Kepçe operatörü Mustafa Baltaş, akşam saatlerinde pompalı tüfekle ayrıldığı nişanlısının adresine gitti. Akdoğan'ın ailesinin olmadığı sırada eve giren Baltaş, çıkan tartışmada eski nişanlısını pompalı tüfekle vurduktan sonra, aynı silahı başına dayayıp ateşledi. Silah seslerini duyan binadakilerin ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlıkçıların kontrolünde, Akdoğan ve Baltaş'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Nevşehir Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırılan cenazeler, otopsilerinin ardından ailelerine teslim ediliyor. Beyza Akdoğan'ın cenazesi, Külliye Camisi'nde kılınan namazın ardından Kaldırım Mezarlığı'nda toprağa verildi. Mustafa Baltaş'ın cenazesi ise işlemlerinin ardından Hatay'a gönderilecek. Polis, olayla ilgili incelemesine devam ediyor.