Eski öğrencilerinden, unutamadıkları öğretmenlerine sürpriz ziyaret

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ŞIRNAK'ın Silopi ilçesindeki Silopi Atatürk Anadolu Lisesi'nden mezun olan ve şu anda çeşitli mesleklerde görev alan eski öğrenciler, bir araya gelip meslekte 33 yılı deviren coğrafya öğretmenleri Derya Aygaz'ı (56) ziyaret ederek, sürpriz yaptı.

Samsun 19 Mayıs Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra 1992'de Silopi Lisesi'ne atanan Coğrafya Öğretmeni Derya Aygaz, ilçede 2 yıl görev yaptıktan sonra memleketi Giresun'a tayin oldu. Aygaz, 10 yıl farklı okullarda görev yaptıktan sonra 2004 yılında Silopi Atatürk Anadolu Lisesi'ne atandı. Okuldan mezun olan ve çeşitli mesleklerde görev alan eski öğrencileri, bir araya gelerek meslek hayatının 33'üncü yılındaki öğretmenlerine sürpriz yaptı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Bilen de Silopi Atatürk Anadolu Lisesi'ni ziyaret ederek, Derya Aygaz'a verdiği hizmet ve emeklerinden dolayı plaket verdi.

'SİLOPİ'DE YAŞAMAKTAN ÇOK MUTLUYUM'

Çiçeklerle gelen eski öğrencilerini evinde de ağırlayan ve uzun süre sohbet eden Aygaz, "1992 yılında ilk görev yeri olan Silopi'ye atandım ve aradan geçen yıllar içinde Silopi'yi yuvam olarak benimsedim. İyi ki öyle yapmışım. Çünkü çok mutluyum. Çevremde bir sürü öğrencilerim oldu, onlarla çok güzel günler geçirdik. Lise öğrencilerimin çoğu şu anda doktor, hakim, öğretmen ve hemşire oldu, hatırlayamıyorum. Yani sayamadım bile. Her yerdeler çok şükür. Hepimiz güzel bir ilişki içerisindeyiz. Onları hep sevdim. Sevdiğimi söyledim. Her zaman öğretmen arkadaşlarıma da söylüyorum. 'Öğrencilere sevdiğinizi söylemekten asla imtina etmeyin' diyorum. O yüzden, bugün böyle büyük bir sevgi yumağı olmuş durumda. Silopi'de olmaktan çok mutluyum. Silopi'de yaşamaktan da çok mutluyum" dedi.

'ÖĞRETMEN OLMAYA ONUN SAYESİNDE KARAR VERDİM'

Öğrencilerinden 15 Temmuz Şehitleri Ortaokulu Müdürü Veysi Alav, "Derya hocamızın sayesinde öğretmen olmaya karar verdim ve gerçekten de onun yolunda ilerledim. Silopi'de neredeyse tanımadığı, bilmediği doktor, avukat, öğretmen, mühendis yoktur. Herkese mutlaka dokunmuştur. Büyük emeklerinden dolayı kendisine çok büyük teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Psikolog Feyruz Tokay Aşkın ise Derya Aygaz'ın lise hayatındaki en değerli öğretmeni olduğunu ifade ederek, "Hepimizin, bütün öğrencilerin hayatının bir noktasına dokunmuştur, güzel anılar bırakmıştır. Şu an çalışıyorum. Evliyim ve bir çocuğum var. Derya Hoca, benim hayatımın çok önemli bir noktasında" dedi.