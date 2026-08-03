Eski Polise FETÖ Üyeliğinden Hapis Cezası - Son Dakika
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Eski Polise FETÖ Üyeliğinden Hapis Cezası

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Adana'da, FETÖ üyesi olduğu iddiasıyla yargılanan eski polis 6 yıl 3 ay hapis cezası aldı.

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu iddiasıyla yargılanan eski polis, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya, meslekten ihraç edilen tutuksuz sanık E.B. ile avukatı katıldı.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında sanığın, FETÖ'ye "himmet" adı altında finansal destek sağladığını, örgütsel sohbet toplantılarına katıldığını ve haklarında "örgüt üyeliği" suçundan adli işlem yapılan kişilerle irtibatlı olduğunu belirtti.

E.B'nin "mahrem imamlar" ile görüşme kayıtlarının olduğunu, hakkında somut ve tutarlı tanık beyanlarının bulunduğunu anlatan savcı, sanığın "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Sanık ise savunmasında hakkındaki suçlamaları reddetti.

Avukatı da dinleyen mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdığı E.B'nin mevcut halinin devamına karar verdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Eski Polise FETÖ Üyeliğinden Hapis Cezası - Son Dakika

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