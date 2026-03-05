Eski Savunma Bakan Yardımcısı Gözaltına Alındı - Son Dakika
Son Dakika Logo

Eski Savunma Bakan Yardımcısı Gözaltına Alındı

05.03.2026 18:18
Ruslan Tsalikov, zimmetine para geçirme ve rüşvet suçlarından gözaltına alındı.

Eski Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Ruslan Tsalikov'un görevde bulunduğu esnada zimmetine para geçirme, suç örgütü kurma, rüşvet ve kara para aklama suçlarından gözaltına alındığı bildirildi.

Rusya Soruşturma Komitesi Sözcüsü Svetlana Petrenko yaptığı açıklamada, Tsalikov'un bir suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındığını belirtti.

Eski Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Tsalikov hakkında, 2017-2024 yıllarında bütçe fonlarını zimmetine geçirmek amacıyla suç örgütü kurmak ile kara para aklama ve rüşvet suçlamalarıyla dava açıldığını kaydeden Petrenko, "Tsalikov ile ilgili önleyici tedbirler konusunda karar veriliyor." ifadelerini kullandı.

Eski Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun görev yaptığı dönemde, 15 Kasım 2012 ila 17 Haziran 2024 tarihlerinde bakan yardımcısı olarak görev yapan Tsalikov, görevinin son 9 yılında Şoygu'nun birinci yardımcısıydı.

Kaynak: AA

