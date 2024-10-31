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Eski Sevgiliye Ağır Ceza

Eski Sevgiliye Ağır Ceza

Murat Bozkurt, eski sevgilisi Hasret Çakır'ı öldürmekten ağır müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

31.10.2024 21:00
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MUĞLA'nın Köyceğiz ilçesinde eski sevgilisi Hasret Çakır'ı (41), evinin balkonunda öldüren Murat Bozkurt (48), tutuklu yargılandığı duruşmada 'kadına karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, geçen yıl 29 Mayıs saat 22.30 sıralarında Yangı Mahallesi'nde meydana geldi. Silah sesleri duyan mahalle sakinleri, bir eğlence mekanında garsonluk yapan Hasret Çakır'ı oturduğu tek katlı evin balkonunda kanlar içinde buldu. İhbar üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sırtından vurulan 2 çocuk annesi Çakır, sağlık ekibinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı Köyceğiz Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Hasret Çakır, Yangı Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ile Köyceğiz İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı. Bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, Çakır'ın çiftçilik yapan eski sevgilisi Murat Bozkurt tarafından vurulduğunu tespit etti.

Olayın ardından 48 UK 247 plakalı otomobille Bodrum ilçesine kaçtığı belirlenen Bozkurt, suç aleti av tüfeği ile yakalanıp, gözaltına alındı. Bozkurt, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Savcılık tarafından hazırlanan iddianamede, 'kadına karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen Murat Bozkurt, hakim karşısına çıktı.

Bugün Muğla 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına Hasret Çakır'ın yakınları ve avukatlar katılırken, Bozkurt da salonda hazır bulundu. Duruşma savcısı, esas hakkındaki mütalaasında Bozkurt'un 'kadına karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını talep etti. Mahkeme heyeti, Bozkurt'u kadına karşı kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.

Kaynak: DHA

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