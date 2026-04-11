Eski TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Eski TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk hayatını kaybetti

Haberin Videosunu İzleyin
Eski TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk hayatını kaybetti
11.04.2026 12:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Eski TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk hayatını kaybetti
Haber Videosu

Eski TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk tedavi gördüğü hastanede, 93 yaşında hayatını kaybetti.

1933 doğumlu, Eski Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Hüsamettin Cindoruk yaşamını yitirdi.

UZUN SÜREDİR YOĞUN BAKIMDAYDI

Cindoruk, 25 Aralık 2025 tarihinde, evde oksijen satürasyonunun düşmesi üzerine Koç Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan Hüsamettin Cindoruk, bugün hayatını kaybetti.

HÜSAMETTİN CİNDORUK KİMDİR?

Tam adı Ahmet Hüsamettin Cindoruk olan deneyimli siyasetçi, 1933'te İzmir'de doğdu. 

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 1954 yılında mezun olarak 1955 yılında avukatlığa başladı.

Gençlik yıllarında Demokrat Parti gençlik kollarında siyasete başladı. 1958 yılında Hürriyet Partisi kurucuları arasında yer aldı. 

14 Mayıs 1985 tarihinde Büyük Kongre'de Doğru Yol Partisi Genel Başkanlığı'na seçildi. Genel Başkanlığı Süleyman Demirel'e bıraktıktan sonra 16 Kasım 1991 – 1 Ekim 1995 tarihleri arasında TBMM Başkanı seçildi. 

17 Nisan 1993'te Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın ölümü üzerine, 17 Nisan – 16 Mayıs 1993 tarihleri arasında vekaleten Cumhurbaşkanlığı görevini üstlendi. 

Tansu Çiller'in DYP genel başkanı olduğu dönemde Doğru Yol Partisi'nden ayrılıp Demokrat Türkiye Partisi'ni kurdu. 1999 yılındaki genel seçimlerde parti barajı aşamayarak TBMM dışında kalınca parti başkanlığını bıraktı.

16 Mayıs 2009'da Demokrat Parti genel başkanlığına seçildi. Demokrat Parti ile Anavatan Partisi'nin birleşme sürecinde etkin rol aldı; iki parti 31 Ekim 2009'da Demokrat Parti çatısı altında bütünleşti. 2011 yılı Ocak ayına kadar bu görevde kaldı.

Dilek Cindoruk'la evli ve 3 çocuk babası olan Cindoruk, 28 Aralık 2025 tarihinde evinde rahatsızlanmasının ardından İstanbul'da Koç Üniversitesi Hastanesi'nde yoğun bakım servisine yatırıldı. Hüsamettin Cindoruk, 11 Nisan 2026'da hayatını kaybetti.

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eski TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk hayatını kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • akil çelik akil çelik:
    Rabbim adaleti ile muamele eylesin Sevdikleri ile haşreylesin insallah 5 1 Yanıtla
    MAHMUT BAŞAK MAHMUT BAŞAK:
    Amin 1 0
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Beşiktaş’tan kaçar gibi giden Rafa Silva rezil rüsva oldu Beşiktaş'tan kaçar gibi giden Rafa Silva rezil rüsva oldu
İzzet Ulvi Yönter hakkında bomba iddia: Bahçeli önünde durmaz İzzet Ulvi Yönter hakkında bomba iddia: Bahçeli önünde durmaz
FIFA’dan Fenerbahçe’nin hayallerini çalan hakem için şok karar FIFA'dan Fenerbahçe'nin hayallerini çalan hakem için şok karar
Lucescu’nun cenazesine katılan Türk taraftarlar Fatiha okudu Lucescu’nun cenazesine katılan Türk taraftarlar Fatiha okudu
Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki’nin ifadesi ortaya çıktı Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki'nin ifadesi ortaya çıktı
İran müzakerelere gidecek mi Pakistan tarafında dikkat çeken hazırlık İran müzakerelere gidecek mi? Pakistan tarafında dikkat çeken hazırlık
Infantino’dan bomba Türkiye tezahüratı Salonda alkış tufanı koptu Infantino'dan bomba Türkiye tezahüratı! Salonda alkış tufanı koptu
Simge Sağın’ın evinde uyuşturucu krizi İşte savcılık ifadesi Simge Sağın’ın evinde uyuşturucu krizi! İşte savcılık ifadesi
Ağlayan anne, taş kesilen evlat Canlı yayında dikkat çeken görüntü Ağlayan anne, taş kesilen evlat! Canlı yayında dikkat çeken görüntü

12:37
Efsane futbolcu Romário’dan 35 yaş küçük sevgilisine ihanet: En yakın arkadaşıyla...
Efsane futbolcu Romário'dan 35 yaş küçük sevgilisine ihanet: En yakın arkadaşıyla...
12:21
İlkay Gündoğan’dan Bernardo Silva’ya telefon
İlkay Gündoğan'dan Bernardo Silva'ya telefon
12:18
ABD’den İran’ın müzakere şartına onay: Dondurulmuş varlıklar serbest bırakılacak
ABD'den İran'ın müzakere şartına onay: Dondurulmuş varlıklar serbest bırakılacak
12:04
Kırılgan ateşkeste savaş yığınağı Çin gizlice harekete geçti
Kırılgan ateşkeste savaş yığınağı! Çin gizlice harekete geçti
12:00
Galatasaray, Osimhen’i Fenerbahçe derbisine çelik zırhla çıkaracak
Galatasaray, Osimhen'i Fenerbahçe derbisine çelik zırhla çıkaracak
11:24
RTÜK’ten Trabzonspor-Galatasaray maçı için yayıncı kuruluşa ceza
RTÜK'ten Trabzonspor-Galatasaray maçı için yayıncı kuruluşa ceza
11:08
İran’dan müzakere öncesi endişeleri artıran açıklama
İran'dan müzakere öncesi endişeleri artıran açıklama
10:59
ABD-İran müzakere süreci böyle işleyecek: İki taraf da masaya oturmadan önce...
ABD-İran müzakere süreci böyle işleyecek: İki taraf da masaya oturmadan önce...
10:54
Pakistan’dan ABD ve İran heyetine 2 farklı tavır Birini takım elbise diğerini askeri üniforma ile karşıladı
Pakistan'dan ABD ve İran heyetine 2 farklı tavır! Birini takım elbise diğerini askeri üniforma ile karşıladı
10:37
“İsrail için 100 bin savaşçım hazır“ diyen ülke, Türkiye’yi tehdit etti
"İsrail için 100 bin savaşçım hazır" diyen ülke, Türkiye'yi tehdit etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.04.2026 13:10:39. #.0.5#
SON DAKİKA: Eski TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.