Eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman, KTÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı'yı ziyaret etti - Son Dakika
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Eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman, KTÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı'yı ziyaret etti

Eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman, beraberindeki heyetle birlikte Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı'yı ziyaret etti. Kahraman, KTÜ'nün eğitim ve araştırma alanındaki başarılarını takdir ederek, üniversitenin bölgeye ve ülkeye sağladığı katkılardan memnuniyetini dile getirdi. Rektör Çuvalcı ise KTÜ'de gerçekleştirilen projeler ve stratejik hedefler hakkında bilgi vererek, üniversitenin Türkiye'de öncü bir konuma sahip olmayı hedeflediğini belirtti.

23.07.2024 16:33
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Eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı'yı ziyaret etti.

Rektörlükten yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Kahraman, beraberindeki heyetle Çuvalcı'ya ziyaret gerçekleştirdi.

KTÜ'nün eğitim ve araştırma alanındaki başarılarını takdir eden Kahraman, KTÜ'nün bölgeye ve ülkeye sağladığı katkılardan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Rektör Çuvalcı ise heyete, KTÜ'de son dönemde hayata geçirilen projeler ve stratejik hedefler hakkında bilgi sundu.

KTÜ camiasının her zaman ileriye dönük adımlar attığını, akademik anlamda dünya standardını yakalamak için çalıştığını vurgulayan Çuvalcı, bilimsel, sosyal, ekonomik, kültürel ve sportif anlamda etkin, dinamik bir üniversite olarak Türkiye'de öncü konumda olmak istediklerini kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman, KTÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı'yı ziyaret etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman, KTÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı'yı ziyaret etti - Son Dakika
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