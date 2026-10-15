Şentop: Türkiye\'nin sorunları var ama istikamet sorunu yok

Eski TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Bir ülkenin sorunlarının olması başka, istikametini kaybetmemesi başka bir şey. Türkiye'nin sorunları var ama istikamet sorunu yok. Bugün dünden iyidir, Türkiye'nin yarını inşallah bugünlerinden çok daha iyi olacaktır." dedi.

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Şentop, Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Mithat Özsan Amfisi'nde düzenlenen Akademik Yıl Açılış Töreni'nde "Kim olduğunuzu bilmeden nereye gidebilirsiniz?" başlıklı ders verdi.

Şentop, gençlere işlerini iyi yapmaları, kendi akıllarıyla düşünmeleri ve güvenilir olmaları tavsiyesinde bulundu.

Hayatta hedefin nokta, istikametin ise çizgi olduğunu dile getiren Şentop, "Hedefe vardığınızda iş biter ama istikamet bitmez. Bir hedefe vardığınızda sizi bir sonraki hedefe taşıyan şey istikamettir." diye konuştu.

"2. Dünya Savaşı'ndan sonra kurulan dünya düzeni çöküyor"

Şentop, başta Gazze'deki katliam olmak üzere Orta Doğu'da savaşlar yaşandığını, Avrupa'nın Ukrayna-Rusya savaşını durduramadığını anlattı.

Avrupa'nın da kendi içinde sarsıldığını ifade eden Şentop, şöyle konuştu:

"Avrupa zengin, kurumları güçlü ama bugünkü çaresizliği bir imkan meselesi değil istikamet meselesidir. Bütün bunlar bize şunu söylüyor, 2. Dünya Savaşı'ndan sonra kurulan dünya düzeni çöküyor. Kendi koyduğu kuralları taşıyamıyor, kurucuları o kuralları muhatabına göre uyguluyor. Hakikaten kopan bir düzen, çizgisini de kaybetmiş oluyor."

Şentop, tarihte büyük düzenlerin çöküşünü yeni düzenlerin takip ettiğini belirterek, "Mesele o yeni düzenin kimler tarafından ve hangi değerlerle kurulabileceği meselesidir. İşte o düzen, buradaki gençlerin, onların neslinin hayata atıldığı sıralarda kurulacak bir düzendir. Buna herhangi bir şekilde kurucusu olarak hazır olmanız lazım." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyonu doğrultusunda üniversite sayılarının artırıldığını söyleyen Şentop, savunma sanayisinde 185 ülkeye ürün ihraç edilir hale gelindiğini vurguladı.

"Meclisimiz toplumsal bütünleşmeyi güçlendiren bir kanun kabul etti"

Şentop, Türkiye'nin Ukrayna-Rusya savaşında Tahıl Koridoru oluşturduğuna, Gazze'de ateşkes anlaşmasına garantör ülkelerden biri olarak imza attığına dikkati çekerek, şu değerlendirmede bulundu:

"Savaşın iki tarafının da konuşabildiği ülke dünyada pek azdır. Türkiye birçok alanda, konuda onlardan biridir. Yine içeride Meclisimiz bu yaz farklı siyasi partilerin oylarıyla toplumsal bütünleşmeyi güçlendiren bir kanun kabul etti. 1000 yıldan fazla dönemdir bir arada yaşama tecrübesinin bugünkü bir karşılığını, adımını ortaya koydu. Tabii sorun yok mu? Sorunumuz var. Söylediğim konularla ilgili olarak da var, geleceğe dair kaygılarımız var. Onları da biliyorum. Bir ülkenin sorunlarının olması başka, istikametini kaybetmemesi başka bir şey. Türkiye'nin sorunları var ama istikamet sorunu yok. Bugün dünden iyidir, Türkiye'nin yarını inşallah bugünlerinden çok daha iyi olacaktır."

"Gazze için bu salonda yüreği yanan her genç, o tarihin bugünkü şahitleridir"

Şentop, kim olduğunu bilmeyen bir milletin, başkalarının kurduğu düzende yaşayacağını ifade ederek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bir insanın karakteri, yıllar içinde verdiği kararların, attığı adımların, yaptığı işlerin birikimidir. İşte o kararlar gün yüzüne çıktığı zaman o kişinin tarihi olur. Milletler için de böyledir. 1000 yıldır bu topraklarda farklılıkları bir arada tutmuş bir milletin karakterinde adalet, merhamet ve zulme karşı duruş varsa bu, tarihimizin bugüne taşınmış halidir. Gazze için bu salonda yüreği yanan her genç, o tarihin bugünkü şahitleridir. "

Diğer konuşmacılar

Adana Valisi Mustafa Yavuz da gençlerin, geleceği kuracak nesiller olduğunu belirterek, öğrencilere şöyle hitap etti:

"Kendinizi derslerle sınırlamayın. Edebiyat, müzik, sanat ve sporla hayatınızı zenginleştirin. Adana'nın kültürünü, tarihini, coğrafyasını, doğasını, özellikle insanını keşfedin. Festivalleri, konserleri ve tarihi sokakları üniversite yıllarınıza renk, değer katsın. Laboratuvarda bir proje, sahnede bir oyun, kütüphanede bir kitap size yeni ufuklar açsın."

ÇÜ Rektörü Prof. Dr. Hamit Emrah Beriş de mensubu ve mirasçısı oldukları medeniyetin, tarih boyunca ürettiği bilgiyle tüm insanlığa faydalı olmayı şiar edindiğini, kendilerinin de maziden güç ve ilham alarak geleceğe ışık tutmayı amaçladıklarını kaydetti.

Konuşmaların ardından Rektör Beriş tarafından Şentop'a hediye takdim edildi.

Programa, Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Adnan Sözen, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.