Eski TBMM Başkanı Şentop, ESOGÜ'de gençlere kimlik ve kabiliyetten bahsetti - Son Dakika
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Eski TBMM Başkanı Şentop, ESOGÜ'de gençlere kimlik ve kabiliyetten bahsetti

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Eski TBMM Başkanı Şentop, ESOGÜ\'de gençlere kimlik ve kabiliyetten bahsetti
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Eski TBMM Başkanı Mustafa Şentop, ESOGÜ açılış dersinde Türkiye'nin dünyanın dikkatle izlediği ülkelerden biri olduğunu söyledi. Şentop, gençlere kimliği kişisel tarih, değerler ve kabiliyetten oluşan üç ayaklı tabureye benzetti ve Türkiye'ye güvenilmesini istedi.

Eski TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Türkiye bugün sadece siyasette değil, bilimde, ekonomide, ticarette, kültürde dünyanın dikkatle izlediği ülkelerden birisi halinde. Onun için Türkiye'ye güvenelim." dedi.

Şentop, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) 2026-2027 Akademik Yılı kapsamında Kongre ve Kültür Merkezi Prof. Dr. Necat Akdeniz Akgün Salonu'nda düzenlenen törende, "Kim olduğunuzu bilmeden nereye gidebilirsiniz?" başlıklı açılış dersi verdi.

Mustafa Şentop, "Ben kimim?" sorusunun kişinin kimlik kartındaki bilgilerden ibaret olmadığını belirterek, toplumların bir tarihi olduğu gibi insanların da kişisel tarihleri olduğunu söyledi.

Gençlerin kişisel tarihlerinin en yoğun yazılacağı dönemlerin üniversite yılları olduğunu kaydeden Şentop, şöyle konuştu:

"Bir kulüp, tartışma, hoca, kitap, arkadaşlık... Bugün önemsiz görünen bir sayfa, 20 yıl sonra sizin karakterinizin çok temel belirleyicisi olarak karşınıza çıkabilir. Onun için bu yılları başkasının kalemiyle değil, bizzat kendi kaleminizle ve kendi hattınızla yazmalısınız. Ben bu kimliği, üç ayaklı bir tabureye benzetiyorum. Bunlardan biri eksikse devrilebilirsiniz, sallantıdasınız demektir. Birincisini bu bahsettiğim kendi tarihiniz, hangi yollarda geçtiğiniz meselesi. İkincisi değerler. Üçüncüsü de kabiliyetiniz."

Şentop, değerlerin büyük konuşmalardan değil aslında küçük kararlarda ortaya çıktığını ifade etti.

"Üniversite bir imkan verir ama kabiliyeti siz kendinizden verirsiniz"

Öğrencilerin mezun olunca diploma alacağını, bu diplomanın aslında kabiliyet değil, emeğin göstergesi olduğuna dikkati çeken Şentop, şöyle devam etti:

"Diploma bir kapıyı açar ama o kapıdan girdiğiniz zaman ne yapacağınızı siz kendiniz belirlersiniz. Mesela karanlık bir odaya konulduğunuzda, elinize ne verilse verilsin onu da bir şeyler üretebilmek bir kabiliyettir. Bir problemi çözebilmek. Bir metni gerçekten doğru anlayabilmek. Bir insanı dinleyebilmek. Bir ekibi yönetebilmek. Bunların hiçbirini üniversitesine kendiliğinden vermez. Üniversite bir imkan verir ama kabiliyeti siz kendinizden kazanırsınız."

Şentop, öğrencilerin kendilerine "Diplomanız elinizden alındığı zaman geriye ne kalıyor?" sorusunu sormasını isteyerek, "Elinizde kalan şey sizin gerçek kabiliyetinizdir. Bu üç ayak, kişisel tarihiniz, değerleriniz ve kabiliyetleriniz sağlamsa hayatta hangi fırtınayla karşılaşırsanız karşılaşın sorun görmezsiniz, ayakta kalırsınız." diye konuştu.

"Kim olduğunu bilmeyen insan, başkalarını taklit etmeye başlar"

Kendi tarihini okumamış insanı savrulmak ve katılaşmak olmak üzere iki tehlikenin beklediğini dile getiren Şentop, şunları kaydetti:

"Kim olduğunu bilmeyen insan, başkalarını taklit etmeye başlar. Boşluk varsa bu mutlaka bir şeylerle dolacaktır. Bir fenomenin hayat tarzıyla, bir dizi karakterinin tavırlarıyla veya bir kanalın dünya görüşünde bu boşluk dolacaktır. Dışarıdan her şey güzel görünür ama gece yalnız kaldığınızda, yatağa uzandığınızda bir şey sizi rahatsız eder. Çünkü taşıdığınız kimlik, tam olarak size ait değildir. Ödünç alınmıştır."

Şentop, Türkiye'nin bölgelerde ve dünyanın tamamında önemli bir aktör ve oyun kuran bir ülke olduğunun altını çizerek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Türkiye bugün sadece siyasette değil, bilimde, ekonomide, ticarette, kültürde dünyanın dikkatle izlediği ülkelerden birisi halinde. Onun için Türkiye'ye güvenelim. Bizim zihnimizdeki Türkiye'den çok daha büyük bir Türkiye var. Dost da düşman da bunu biliyor. Bir tek bazen biz bunu unutuyoruz, bunun farkına varmıyoruz."

ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Emine Gümüşsoy da üniversitelerinin farklı alanlardaki güçlü tecrübelerini multidisipliner projelerle uluslararası platformlarda daha üst sıralara taşımayı en büyük hedefleri olarak belirlediklerini söyledi.

Konuşmaların ardından Rektör Gümüşsoy tarafından Şentop'a hediye takdim edildi.

Programa, Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Ferhat Deniz, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel, Eskişehir Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Adnan Özcan, Eskişehir Büyükşehir Başkan Vekili Hasan Ünal, akademisyenler, öğrenciler ve diğer ilgililer katıldı.

Kaynak: AA
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