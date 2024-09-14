Eski Tümgeneral Ziv: Gazze'den Çıkmak Gerek - Son Dakika
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Eski Tümgeneral Ziv: Gazze'den Çıkmak Gerek

İsrail'in Gazze'de askıda kaldığını belirten Ziv, oradan acilen çıkılması gerektiğini vurguladı.

14.09.2024 17:47
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TEL İsrail ordusunda eski bir Tümgeneral olan İsrael Ziv, ülkesinin Gazze Şeridi'nde askıda kaldığını ve mümkün olan en kısa süre içinde oradan çıkması gerektiğini belirtti.

İsrail Kanal 12 televizyonu, programında İsrail ordusunun Eski Gazze Tümeni Komutanı olan Ziv'in makalesini gündemine taşıdı.

Ziv, "Gazze Şeridi'ne yönelik savaşın bizzat kendisinin, Netanyahu ve hükümetinin istikrarının kaynağı haline geldiğini" ifade etti.

"Tarihimizdeki en uzun ve en yıpratıcı olan bu savaşın 12'nci ayındayız" diyen Ziv, art arda gelen olayları ve çevredeki tüm sahalarda sonsuz tepkilerin takip etmesi yönüyle İsrail devletinin kendisini bir güvenlik girdabının içinde askıda gördüğüne işaret etti.

Ziv, İsrail'in güvenlik açısından yalnızca iyileşmez bir durumda kalmadığını bilakis daha da düğümlendiğini bunun ötesinde ufukta bir savaşın sonunun görünmediğini kaydetti.

"İsrail Gazze'de askıda kaldı ve kan kaybediyor." diyen Ziv, İsrail ordusunun mümkün olan en kısa süre içinde Gazze Şeridi'nden çıkması gerektiğini vurguladı.

Ziv, Philadelphi Koridoru'nda kesinlikle aktif olan hiçbir tünelin olmadığı ortaya çıktıktan sonra, Netanyahu'nun bu konudaki ısrarının da bir hile olduğunu öne sürdü.

Gazze'yi büyük bir bataklığa benzeten Ziv, makalesinde şu ifadelere yer verdi:

"Pratik anlamda Gazze büyük bir bataklıktır ve İsrail ordusu bunun büyük bir bölümünü kurutmak için elinden geleni yaptı, ancak Hamas rejimini değiştirmeden çatışmaların devam etmesi herhangi bir gerçek sonuca yol açmaz. Realitede büyük bir sonuç getirmeksizin, askerlerimizin hayatına mal olur."

Ziv, bu durumda İsrail devletinin kaçırılanları geri getirmek için Gazze Şeridi'nde yaptıkları dışında yapabileceği bir şey olmadığını ve en kısa süre içinde oradan çıkması gerektiğinin altını çizdi.

Kuzeyde Hizbullah ile karşılıklı çatışmaların sonunun ufukta görünmediğini belirten Ziv, Celil bölgesinin Hizbullah'ın temel çerçevesi ve orada yaşayanların da Hizbullah'ın toplarının yakıtı olduğunu aktardı.

Lübnan'a karadan bir müdahalenin sınırlı bir şekilde dahi olsa tehlikesine işaret eden Ziv, "bir çıkış stratejisi olmaksızın Lübnan'a karadan giriş ihtimali, sınırlı dahi olsa, var olan durumu daha da çözülemez hale getirecektir." ifadelerini kullandı.

Ziv, İsrail'in Lübnan'a girişinin Hizbullah'ı ateşkese itmeyeceğini bilakis İsrail'e daha fazla füze ve insansız hava aracı yollamaya iteceğini ve İsrail'in orada da askıda kalacağı uyarısında bulundu.

Kaynak: AA

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