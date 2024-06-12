Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'ten MHP'ye tepki

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(ANKARA) - Silahlı saldırı sonucu öldürülen eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş, MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'ın Sinan Ateş davası hakkında yaptığı açıklamaya ilişkin, "Kuru laf kalabalığı diyorum. Dosyayı açıp okumadıysa mahkemeye gelsin, kimin adı var, kimin adı yok orada görür" dedi.

Silahlı saldırı sonucu öldürülen eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile bir araya geldi. Saadet Partisi Genel Merkezi'nde gerçekleşen görüşme yaklaşık 1 saat sürdü.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'ın Sinan Ateş davası hakkında, "Solcu basın tarafından MHP'yi töhmet altında bırakmak, partimize zarar vermek, aleyhimizde algı oluşturmak için kullanılmaktadır" şeklindeki sözlerine tepki gösteren Ayşe Ateş, "Kuru laf kalabalığı diyorum. Dosyayı açıp okumadıysa mahkemeye gelsin, kimin adı var, kimin adı yok orada görür" dedi.

"Onları dikkate almayı çok uzun zaman önce bıraktım"

Ayşe Ateş, "MHP'ye davayı izleme çağrısı yapacak mısınız" sorusu üzerine ise, "Kesinlikle hayır. Onlar görecekler yani. Ben onları dinlemeyi, onları dikkate almayı çok uzun zaman önce bıraktım. Arkadaşlar takip ediyorlar, zaman zaman bilgi veriyorlar, gerekli durumlarda. Dikkate almıyorum kendilerini" diye konuştu.

Ayşe Ateş'i uğurlayan Saadet Partisi TBMM Grup Başkanvekili Bülent Kaya da Temel Karamollaoğlu'nun konunun bizzat takipçisi olacağını ifade ettiğini aktardı.